“Estoy en una etapa de recuperación”: ¿de qué se operó Marley?

El conductor de Por el Mundo se sometió a un procedimiento médico y a través de sus redes contó y mostró cómo lo vivió.

Fue el mismo Marley, el conductor de Por el Mundo, el ciclo de viajes que se emite los viernes y domingos en El 9 Televida, quien dio a conocer que en las últimas horas se sometió a una cirugía. ¿De qué se trató y qué contó? Acá te damos toda la data.

Los más de 8 millones de seguidores que Marley tiene en Instagram fueron testigos del procedimiento médico que se realizó el conductor de televisión para mejorar su calidad de vida. Allí reveló que se operó de los ojos. En la grabación, reveló que el médico le puso un lente multifocal por cataratas con implante lioplegable.

El conductor de Por el Mundo optó por someterse a una cirugía para dejar de depender de los lentes, procedimiento que él mismo calificó como “una cosa rarísima”, según relató en un video que publicó en sus redes desde el centro médico.

“Es impresionante la cantidad de colores que se ven. La sensación en el momento. Es súper corto. 7 minutos dura nada más duró esto”, expresó el conductor cuando muestra el momento en el que era operado por el médico oftalmólogo.

Al salir de la operación, le preguntaron cómo fue la experiencia y dijo:“Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida. Estaba como concentrado. Estaba viajando en el espacio, una cosa rarísima”.

A los pocos minutos, Marley se retiró de la clínica para volver a su casa y continuar su rehabilitación donde deberá ponerse gotitas cada determinado tiempo por recomendación del médico.

El motivo principal que lo llevó a acceder a la intervención fue, según explicó el animador, fue el cansancio de perder los anteojos semanalmente: “Me estoy levantando temprano porque me van a operar de un ojo y después, la semana que viene, el otro. Estoy cansado de perder los lentes todas las semanas”, explicó, en un mensaje grabado desde su casa antes de acudir a la cirugía.