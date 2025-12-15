El tierno gesto del novio de María Becerra por los dos embarazos que perdieron

J. Rei mostró su tatuaje especial que se hizo por la artista y los dos embarazos que perdieron.

Julián Reininger, mejor conocido como J Rei, expuso el tatuaje que se hizo por María Becerra en el primero de sus dos recitales con escenario 360° en River Plate. Generó revuelo, polémica y misterio, y finalmente dio a conocer con exactitud qué es lo que lleva en la piel a causa del amor que siente por ella.

El novio de La nena de Argentina subió al escenario para interpretar “Mi amor”, canción que cierra Quimera. Las imágenes fueron más que elocuentes: él le mostró su antebrazo y ella quedó impactada ante semejante sorpresa.

Miles de fans no llegaron a detectar qué era lo que llevaba escrito J Rei, por lo cual él se encargó de mostrar en sus redes sociales horas más tarde, y se trata de un tatuaje que hace alusión al nombre completo de Becerra -María de los Ángeles- y a los dos embarazos que perdieron.

“MARÍA DE LOS -ahora te amo más porque compartimos unos- ÁNGELES”, dice el tatuaje que Julián le dedicó a la artista oriunda de Quilmes con la que está comprometido desde 2023.

En las redes sociales, muchos asistentes al recital quedaron conmovidos pero impactados también porque María no pudo seguir cantando con normalidad esa canción ante semejante gesto de amor, y muchos señalaron que pareció raro el final del show. Otros usuarios más filosos cuestionaron que Julián haya “opacado” a Becerra en ese momento tan especial, más allá del gesto amoroso.

CUÁNTOS HIJOS PERDIERON MARÍA BECERRA Y J REI

María Becerra ha perdido dos embarazos por gestaciones ectópicas.

En septiembre de 2024, la cantante informó que había perdido su primer bebé debido a un embarazo ectópico. La intervención quirúrgica fue complicada y emocionalmente desgarradora para ella y J. Rei.

En abril de 2025, Becerra sufrió un segundo embarazo ectópico que nuevamente derivó en una hemorragia interna y requirió una intervención urgente. La situación fue mucho más riesgosa que la anterior y ella corrió peligro antes de su estabilización.