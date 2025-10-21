El rumor que se confirmó: Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, estuvo en Argentina

La actriz británica mundialmente conocida por su papel de Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones pasó por Misiones y el Noroeste de nuestro país y hasta hizo glamping; tomó mate y comió alfajores de maicena. Así fue su posteo en redes y así reaccionaron los famosos nacionales ante la novedad.

El rumor de que Emilia Clarke, la actriz británica mundialmente conocida por haber encarnado a Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones de HBO, estaba en suelo argentino se confirmó. Este martes la misma Kahleesi publicó en su cuenta de Instagram las instantáneas que muestran que estuvo por Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú y las Salinas Grandes.

La primera sospecha de que Clarke estaba en Buenos Aires llegó desde una cuenta de TikTok el fin de semana largo de octubre. Allí un usuario subió un video que decía: “POV: vas a tomar un café y está Emilia Clarke”. Y si bien no hubo más novedades, ni fotos, ni nada, este martes la confirmación llegó de manos de la misma actriz.

“Por fin… y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas. Helen Kingston, lo hicimos bien”, escribió la actriz que hizo de Daenerys Targaryen. El breve mensaje estuvo acompañado de hashtags como: #fromaltitudesicknesstowaterfallsofhairfrizz,#thankgodforburnerphones, #nowgivemeyourshoe

#imcryingtoyouargentina

La serie de imágenes que compartió Emilia documentó una travesía variada y cautivadora, en la que recorrió desde paisajes selváticos y exuberantes hasta entornos áridos y altiplánicos. Una de las primeras fotografías mostró a Clarke, vestida con camiseta clara y zapatillas blancas, disfrutando de un columpio atado a la rama de un árbol en mitad de un terreno amplio y seco, donde árboles dispersos y una construcción baja de techo de tejas formaron parte del paisaje. La naturalidad y el sentido lúdico de la imagen transmitieron la búsqueda de descanso y diversión lejos del bullicio urbano, en sintonía con el ambiente rural argentino.

Entre los momentos destacados, The Mother of Dragons incluyó una panorámica de las Cataratas del Iguazú, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Sudamérica. La fotografía capturó la caída de los saltos de agua marrón y blanco, custodiados por rocas y vegetación que se extendía hasta el horizonte bajo un cielo despejado. La niebla que subía desde el lecho del río cubría la escena de humedad y realzaba los matices verdes del paisaje. Esta imagen transmitió la experiencia del asombro ante uno de los patrimonios naturales más impresionantes del país, elegido regularmente por turistas internacionales y locales.

El recorrido de la actriz británica también abarcó destinos del norte argentino. En una de las postales, la actriz se mostró sentada sobre la plataforma del glamping, bajo una luz anaranjada de atardecer y ante una vasta extensión blanca. El entorno correspondió a una de las Salinas Grandes, en Jujuy, cuya superficie agrietada y blanca generaba un efecto visual distintivo en combinación con el perfil de las montañas lejanas. En otro momento caminó junto a acompañantes sobre la explanada salina, avanzando hacia la cámara mientras varias piletas de evaporación con agua clara reflejaban el vasto cielo azul.

La secuencia brindó ejemplos de interacción con la cultura local: mates compartidos, alfajores de maicena en una cafetería con bolsas de yerba mate visibles y escenas de sobremesa en espacios interiores iluminados por luz natural. Clarke apareció en algunas fotos acompañada de amigos, en otras compartió selfies con su amiga Helen, destinataria de su dedicatoria en el post.

Durante su estadía, las imágenes retrataron tanto la cotidianeidad urbana como la aventura al aire libre. Muchos seguidores recordaron las fotos en las que Clarke tomó café en Palermo, que luego se confirmaron por su propia publicación. La actriz se mostró en actitud relajada y sonriente, sobre un columpio rural, comiendo sandía en el interior de una casa iluminada por sol directo, o brindando frente a una mesa rústica en compañía de amigas.

La publicación de Clarke incluyó guiños a la cultura y la fauna andina: una fotografía presentó dos llamas sentadas sobre tierra roja cerca de una carretera, tapadas con mantas tejidas de diseños coloridos. Una bandera de cuadros multicolores ondeaba a su lado y un cartel naranja advirtió sobre la alimentación de los animales. El entorno árido y la vegetación baja completaron el cuadro, remitiendo a las tradiciones y la geografía del noroeste argentino.

En otra imagen, la naturaleza cobró protagonismo a través de un casco de motociclista posado sobre una roca, rodeado de vegetación y flores silvestres. Mariposas de alas coloridas destacaron en primer plano, acentuando el vínculo con el ambiente local. Las fotos nocturnas mostraron estructuras esféricas blancas recortadas contra un cielo estrellado, mientras las siluetas de las montañas apenas se distinguían en la distancia.

El fenómeno en redes sociales se produjo cuando Clarke compartió el carrete de fotos y su escueto mensaje, logrando en menos de una hora superar los 100.000 me gusta y disparando miles de comentarios en diferentes idiomas. Celebridades locales como Marley y Lali Espósito, fanáticos y público general reaccionaron con entusiasmo ante el sorpresivo viaje de la actriz, quien con sencillez y espontaneidad mostró paisajes y costumbres argentinas. Muchos mensajes destacaron la calidez de la visita y el orgullo por ver a una figura internacional explorar rincones característicos del país.

La conexión entre la artista y sus seguidores locales se fortaleció con las referencias en hashtags y el tono personal de sus palabras, que consolidaron a Argentina como un destino destacado no solo para turistas sino también para figuras del espectáculo mundial.