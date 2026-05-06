El plan más sucio de Timur: ¿Logrará que suspendan a Bahar del hospital?

Lo que comenzará como una serie de rumores malintencionados se convertirá en una trampa mortal tendida por Timur.

La historia de Bahar está por entrar en su etapa más oscura y desesperante. Lo que comenzará como una serie de rumores malintencionados se convertirá en una trampa mortal tendida por Timur, quien no se detendrá hasta ver a su exmujer fuera del hospital y con su reputación destruida.

La visita al psiquiatra: una red de mentiras

En los próximos episodios, Timur visitará al nuevo psiquiatra del hospital, Tolga Okaner, con un objetivo claro: convencerlo de que Bahar es una mujer “inestable y peligrosa”. El médico jefe utilizará verdades distorsionadas sobre el pasado de ella para pintarla como un riesgo para los pacientes.

Incluso mencionará episodios de crisis anteriores para justificar un pedido de suspensión inmediata. Lo que Timur buscará ocultar a toda costa es que él mismo es el causante del caos, tras ser descubierto por Bahar besándose con Efsun.

El estallido: un ataque que lo cambiará todo

La presión será insoportable para la doctora. Al notar que sus colegas la miran con desconfianza, Bahar perderá los estribos e irrumpirá en el despacho de Timur. En medio de una discusión a los gritos donde ella le recriminará su cinismo, la situación se saldrá de control.

Presa de la impotencia, Bahar le dará un mordisco en el brazo a Timur justo en el instante en que Tolga entre a la oficina. Esa imagen —el médico jefe “agredido” y ella fuera de sí— será la prueba definitiva que el psiquiatra necesita para confirmar las mentiras de Timur.

¿El fin de su carrera?

Bahar caerá directo en la trampa de un narcisista que sabe cómo manipular la realidad. Mientras ella intenta defenderse, cada grito la hundirá más ante los ojos de las autoridades del hospital.

El futuro profesional de la protagonista quedará en la cuerda floja, y la gran incógnita que se resolverá esta semana es si Tolga será capaz de ver detrás de la máscara de Timur o si Bahar será finalmente suspendida de sus funciones.

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