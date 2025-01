El mundo del cine está de luto, murió David Lynch

El cineasta de 78 años había anunciado en 2024 que tenía un enfisema de tanto fumar.

El innovador guionista, director y cineasta, David Lynch, murió este jueves a los 78 años. “Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch“, comunicó su familia en un posteo en redes sociales.

“Hay un gran vacío en el mundo ahora que él ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén la vista en el rosquilla y no en el agujero’. Es un hermoso día con un sol dorado y un cielo azul en todo momento”, completaron el texto en el que comunicaron la partida física del director de películas como Blue Velvet y Mulholland Drive y la aclamada serie de televisión Twin Peaks.

Lynch reveló en 2024 que le habían diagnosticado un enfisema tras toda una vida fumando, y que probablemente ya no podría salir de casa para dirigir.

“Señoras y señores, Sí, tengo un enfisema debido a mis muchos años fumando. Tengo que decir que me gustaba mucho fumar y que me encanta el tabaco, su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos… pero este placer tiene un precio, y en mi caso es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, salvo por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que aprecio mucho su preocupación. Con cariño, David”, escribió en X en agosto de 2024.

Bio de Lynch

David Keith Lynch fue un director de cine, guionista, actor y productor de música electrónica estadounidense. Nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana.

Tras una estancia de un año en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston y un frustrado viaje a Europa con su amigo Jack Fisk, se matriculó en 1965 en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en Filadelfia.

Luego de participar en varios proyectos cinematográficos, en 1971 se trasladó a Los Ángeles para estudiar cine en el Conservatorio de Estudios Cinematográficos Avanzados del AFI, con sede en la antigua mansión Doheny de Beverly Hills.

Apareció en la escena independiente de Estados Unidos con su innovador filme de terror “Eraserhead” (1977), un clásico espeluznante y hoy de culto rodado con un presupuesto mínimo durante cinco años porque se quedaba sin dinero y tenía una mujer y una hija que mantener.

Su siguiente éxito fue The Elephant Man, un drama estrenado en 1980 que cuenta la historia de vida de un hombre que padece brutales malformaciones y es tratado como una atracción de feria en la Inglaterra Victoriana.

En tanto, la serie de televisión Twin Peaks, un policial en el que el agente Dale Cooper investiga el misterioso asesinato de la adolescente Laura Palmer en un pueblo aparentemente tranquilo de Washington, se convirtió en un producto audiovisual de culto. La serie tuvo dos temporadas estrenadas en la década del 90 y una tercera en 2017.

Más adelante en su carrera, en largometrajes como Lost Highway, Mulholland Drive (que le valió el premio al mejor director en Cannes en 2001) e Inland Empire, Lynch hizo gala de un estilo muy apasionado que giraba en torno a tramas que enfatizaban personalidades dobles, transformaciones inexplicables y actos de violencia impactantes