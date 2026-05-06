Drama y polémica en Gran Hermano: Cinzia salió de la casa en ambulancia y estalló la interna

Cinzia Francischiello debió ser trasladada de urgencia a una clínica tras sufrir una lesión ocular, pero su rápido regreso despertó la furia de algunos compañeros que cuestionan los privilegios dentro del reality.

Lo que comenzó como un accidente doméstico cargado de angustia terminó en un fuerte enfrentamiento verbal dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Cinzia Francischiello debió ser trasladada de urgencia a una clínica tras sufrir una lesión ocular, pero su rápido regreso despertó la furia de algunos compañeros que cuestionan los privilegios dentro del reality.

El accidente: un plato roto y gritos de dolor

Todo sucedió este martes por la tarde en la cocina. Mientras Yanina Zilli cocinaba y Cinzia la acompañaba, a Juanicar se le resbaló un plato de una estantería. Al impactar contra el suelo, una astilla de vidrio saltó directamente al rostro de la venezolana.

“¡Ay, me cayó en el ojo!”, fue el grito que paralizó a los participantes y obligó a la producción a cortar la transmisión en vivo de inmediato. Ante la gravedad visual de la lesión, se decidió el traslado de Cinzia en ambulancia hacia un centro médico cercano.

Operativo retorno: menos de tres horas fuera

A pesar de la alarma inicial, la atención médica fue veloz. Según trascendió, los profesionales lograron extraer la astilla y realizar una curación rápida. Antes de las 18:00, la participante ya estaba de regreso en la casa con el ojo vendado, intentando retomar su rutina con naturalidad.

“Esto parece un hotel”: El duro ataque de “Yipio”

Sin embargo, el regreso de Cinzia no fue bien visto por todos. Yisela “Yipio” Pintos, la participante uruguaya, no ocultó su indignación por lo que considera un “aislamiento de cartón”. Aprovechando el espacio del stream dentro de la casa, disparó sin filtros: “Sale de acá y entra como si fuera un hotel. Justo se le metió algo en el ojo y salió”.

Las declaraciones de Yisela fueron cortadas abruptamente por la producción, pero dejaron en claro que el reingreso de Cinzia por el Golden Ticket ya había generado rispideces que este accidente terminó de explotar. Para muchos jugadores, estas salidas excepcionales rompen la psicología del encierro y benefician a ciertos participantes.

Incertidumbre y gala de aclaración

Aunque Cinzia ya se encuentra en competencia y bajo control médico, el clima en la casa quedó muy tenso. Se espera que esta noche, Santiago del Moro brinde un informe detallado sobre la salud de la jugadora y ponga orden ante las quejas de sus compañeros.

Seguí todos los detalles de este escándalo esta noche al término de Noticiero 9 por Canal 9 Televida.