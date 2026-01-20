Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de la actriz Adela Gleijer

La actriz fue parte de grandes éxitos como Los Roldán, Verano del ’98 y muchos más. Murió a los 92 años.
Adela Gleijer murió este martes 20 de enero, a sus 92 años, según comunicó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. “Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos”, escribieron en el comunicado publicado este martes a la tarde.
Gleijer se encontraba residiendo en Argentina desde hacía décadas, donde desarrolló gran parte de su prolífica carrera.
Adela no solo fue una cara familiar en las telenovelas, sino una artista de formación sólida y compromiso profundo.
Comenzó en 1956 en el mítico Teatro El Galpón de Montevideo. Allí debutó con la obra El centroforward murió al amanecer, donde conoció a quien sería su compañero de toda la vida, el recordado actor Juan Manuel Tenuta (fallecido en 2013).
En Argentina, se ganó el cariño del público masivo participando en éxitos como Amo y señor, Celeste, Verano del ’98, Sos mi vida, Los Roldán y Mujeres de nadie. En cine, formó parte de películas icónicas como Flores robadas en los jardines de Quilmes y El polaco.
Además, fue la madre de la también reconocida actriz y cantante Andrea Tenuta, con quien compartió la pasión por el arte.
Con su fallecimiento, se va una actriz que supo transitar con la misma solvencia el teatro clásico de Shakespeare y Brecht como las tiras diarias más populares de la televisión.