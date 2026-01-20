Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de la actriz Adela Gleijer

Comenzó en 1956 en el mítico Teatro El Galpón de Montevideo. Allí debutó con la obra El centroforward murió al amanecer, donde conoció a quien sería su compañero de toda la vida, el recordado actor Juan Manuel Tenuta (fallecido en 2013).

En Argentina, se ganó el cariño del público masivo participando en éxitos como Amo y señor, Celeste, Verano del ’98, Sos mi vida, Los Roldán y Mujeres de nadie. En cine, formó parte de películas icónicas como Flores robadas en los jardines de Quilmes y El polaco.

Además, fue la madre de la también reconocida actriz y cantante Andrea Tenuta, con quien compartió la pasión por el arte.

Con su fallecimiento, se va una actriz que supo transitar con la misma solvencia el teatro clásico de Shakespeare y Brecht como las tiras diarias más populares de la televisión.