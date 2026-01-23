De la sorpresa a la risa: El tierno debut de Milenka en las playas de Pinamar

Marley compartió con sus seguidores el emotivo video del primer contacto de su hija con el océano. Un hito que marca las vacaciones de la familia en la costa argentina.

El verano de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de Marley. A través de sus redes sociales, el conductor televisivo hizo partícipes a sus millones de seguidores de un acontecimiento fundamental en el crecimiento de su hija menor: el descubrimiento del mar. En un video cargado de sensibilidad, se pudo ver a Milenka, de apenas un año de vida, experimentando por primera vez la sensación de las olas en sus pies.

Las imágenes, registradas en las playas de Pinamar, muestran a un Marley protector, llevando a la pequeña en brazos hacia la orilla. La reacción inicial de Milenka fue la lógica sorpresa ante lo desconocido; un gesto de incertidumbre que el conductor supo calmar con palabras de aliento y contención. Sin embargo, ese primer recelo fue solo el comienzo de una rápida adaptación. “¡Una semana después ya fue otra cosa!”, comentó el animador, destacando cómo la niña pasó de la duda al disfrute total del entorno playero.

La llegada de Milenka, nacida el 28 de diciembre de 2024 en Estados Unidos mediante subrogación de vientre, completó el cuadro familiar junto a su hermano mayor, Mirko. Desde el inicio de este camino, Marley ha sido un referente en visibilizar la paternidad monoparental, compartiendo con naturalidad y orgullo cada paso de su vida hogareña.

Para el conductor, estos registros no son solo videos para el recuerdo personal, sino una forma de celebrar la plenitud de su rol como padre. El posteo no tardó en llenarse de mensajes de afecto de colegas y fanáticos, quienes celebran ver a la pequeña Milenka alcanzar sus primeros hitos, demostrando que, más allá de la fama, lo que prima es el asombro cotidiano de la infancia frente a la naturaleza.

El video de la primera vez de Milenka en el mar no pasó inadvertido entre sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación recibió miles de “me gusta”, comentarios y muestras de afecto. Figuras del espectáculo como Catherine Fulop y Alex Caniggia se sumaron a la ola de mensajes con emojis de corazones rojos y palabras de aliento.

Entre los comentarios más destacados, una seguidora escribió: ¡¡Qué cosa más divinaaaa!! Una alegría verte, Marley, con esa niña que tanto deseaste, la niña de tus ojos. Felicitaciones por esa hermosa familia. Una caricia al alma verlos juntos padre e hija, los amores de tu vida, tus hermosos hijos”. Este tipo de mensajes refleja el grado de identificación y empatía que genera el conductor, quien a lo largo de los años supo construir una relación cercana con su audiencia.