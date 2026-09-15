De la noche inolvidable en River: el emotivo elogio de Noel Gallagher a los fans argentinos tras el histórico show de Oasis

El idilio entre la banda británica Oasis y el público argentino sumó un nuevo capítulo para el recuerdo. En una reciente entrevista, Noel Gallagher recordó la gira Live ’25 y no dudó en catalogar a la segunda noche en el Estadio River Plate como el mejor concierto de todo el tour de regreso.

La pasión del público argentino volvió a dejar una huella imborrable en los íconos del rock internacional. Este martes 15 de septiembre, trascendieron las declaraciones de Noel Gallagher en diálogo con el medio TalkSport, donde rememoró los momentos más álgidos de Live ’25, la histórica gira que significó la vuelta de Oasis a los escenarios tras 16 años de separación.

Sin rodeos ni titubeos, el mayor de los hermanos Gallagher situó el segundo concierto brindado en el Estadio River Plate (celebrado el 16 de noviembre de 2025) en el pedestal máximo de toda la travesía musical.

“Enviados del cielo”: la devoción británica por la tribuna argentina

“Es uno de los conciertos que ninguno de nosotros olvidará. Había que estar allí”, rememoró el guitarrista y compositor sobre aquella mítica noche porteña. Al ser consultado por la entrega de la masa de fanáticos en comparación con otras plazas globales, el músico lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Sé que la gente no quiere oírlo después de la Copa del Mundo, pero esa gente de ese país, en ese estadio… es gente enviada del cielo. Es increíble cuando Oasis toca en Buenos Aires. Y en cuanto a la segunda noche: quien estuvo allí, sabe que estuvo allí”, disparó Noel.

El guitarrista reveló además que varios amigos personales viajaron especialmente desde Inglaterra para ser testigos de la fecha en el Monumental y quedaron completamente atónitos ante la energía de la multitud.

Documental aclamado y anuncio de nueva gira para 2027

El fervor de esa gira quedó inmortalizado en el documental Oasis: Don’t Look Back in Anger, producción creada por Steven Knight (Peaky Blinders) y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, la cual tuvo una ovación de pie en el Festival de Cine de Venecia el pasado 10 de septiembre.

Para alegría de los melómanos, la historia no termina ahí. Tras una llamativa campaña promocional con drones sobre el Etihad Stadium de Manchester, Liam y Noel Gallagher confirmaron oficialmente que Oasis volverá a salir de gira durante el 2027.

El nuevo tour abarcará fechas en el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y Europa continental bajo el lema “Que empiece la celebración”, reavivando la ilusión de los fanáticos sudamericanos por una eventual reprogramación en la región.