De la baja de L-Gante al nuevo convocado: Mike Amigorena llega a MasterChef Celebrity con una picante advertencia al jurado

Tras la sorpresiva desvinculación de L-Gante a días de encender las hornallas, la producción de MasterChef Celebrity confirmó a su reemplazante estrella para el certamen de cocina que se emitirá por El 9 Televida. Todos los detalles en esta nota.

El tablero de MasterChef Celebrity se reacomodó de manera inmediata tras el sacudón mediático del pasado lunes 14 de septiembre, cuando se anunció que Elián Valenzuela, alias L-Gante, no formará parte de la nueva temporada. Este martes 15 de septiembre, la producción del reality que transmitirá El 9 Televida confirmó oficialmente a su reemplazo: el actor y músico Mike Amigorena. El mendocino dio una nota y reveló cuáles son sus platos de batalla, admitió su punto débil en las recetas y le envió un pícaro mensaje al exigente jurado.

Con un perfil carismático y multifacético, Amigorena se suma al certamen culinario dispuesto a someterse a la presión del reloj y a las rigurosas devoluciones del estrado evaluador.

Entusiasmo, platos de batalla y el miedo a la pastelería

En declaraciones con la prensa de espectáculos, el actor no ocultó su alegría por sumarse a la competencia. “Estoy súper entusiasmado, la verdad”, confesó, aunque rápidamente aclaró cuál es su relación con la cocina: “Tengo mucha afinidad, pero bueno, no soy cocinero”.

Amigorena detalló que sus “platos de batalla” son las preparaciones de olla y de cocción paciente:

Sus fuertes: guisos, cazuelas, pescados y salsas. “Muero por ellos” , admitió.

Su punto débil: la pastelería. “Estoy dispuesto a aprender pastelería, que es lo que menos hice”, reconoció sobre el rubro más técnico y temido por los participantes.

Además, analizó el cambio de dinámica que implica pasar de la intimidad del hogar a las cámaras de la televisión: “Es un gran desafío porque no es lo mismo cocinar con todo el tiempo del mundo para amigos que cocinar en una hora para un jurado”.

El elenco “ecléctico” y la estrategia para el jurado

Al ser consultado por sus nuevos compañeros de competencia —entre los que destacan figuras como Lizy Tagliani, Luck Ra, Marta Fort, Pachu Peña y la recientísima incorporación del elenco—, Mike catalogó al grupo como “súper ecléctico”. “Quiero mucho a varios participantes, así que no queda más que ponerles el cuerpo y las ganas para entretener”, expresó.

Finalmente, sobre el tribunal gastronómico que juzgará sus platos noche a noche, el actor tiró de la cuerda con humor y dejó en claro cómo encarará cada degustación: “El jurado: una incógnita, jajaj. Pero bueno, saben y habrá que conquistarlos”, lanzó entre risas.

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