Con sarcasmo e ironía Del Potro tuvo que salir a desmentir una fake news de paternidad: “la noticia es totalmente FALSA”

El tenista Juan Martin del Potro tuvo que salir por redes a desmentir categóricamente la información que decía que iba a ser padre. De hecho, incluso confirmó que no conoce a la mujer con la que se lo vinculó.

El periodismo se debe un profundo debate ético y moral frente a la aparición de la Inteligencia Artificial y la búsqueda, a toda costa, de un clic sin importar nada más, como chequear la información con al menos 3 fuentes. Y por qué este planteo, porque, por ejemplo, este jueves, por no corroborar la información, un medio publicó que Juan Martín del Potro sería padre.

El tenista con sarcasmo e ironía salió a desmentir la data y hasta de hecho contó que ni siquiera conoce a la mujer con la que lo vincularon.

Al respecto, del Potro escribió: “Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá (emoji de risa a carcajadas). Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!! Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos (emoji de abrazo)”.

Horas atrás, la noticia había sido confirmada por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas de El Trece, quien mostró un supuesto posteo del extenista argentino en su cuenta de Instagram privada donde le dedicó a su pareja un mensaje por el Día de la Madre.

Por otro lado, la cuenta de Instagram de SQP (América TV) compartió el descargo de una joven llamada Luz Ereros asegurando que esta persona sube imágenes suyas: “¿Será que finalmente le van a cerrar la cuenta a esa persona que hace AÑOS se hace pasar por mí?”

Además, esta joven se sumó al comunicado de Juan Martín: “Yo también la desmiento chicos” y reveló que está embarazada pero que su pareja es Agustín Torassa.