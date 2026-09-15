Cinco años después, se casaron: ¿qué dos famosos pasaron por el registro civil este martes?

Fue el sello para una historia de amor que comenzó en las redes en plena pandemia.

En una ceremonia pensada para el círculo más íntimo y lejos de los grandes flashes, Julieta Prandi y Emanuel Ortega pasaron por el Registro Civil de San Isidro para sellar una historia de amor que nació en plena pandemia. Con apenas 36 invitados, entre los que estuvieron Palito Salazar y Evangelina Salazar, la pareja dio el “sí” y reveló los llamativos detalles de su boda y los planes a futuro que involucran a los Martín Fierro y una luna de miel.

Las historias de amor verdaderas a veces prefieren la intimidad antes que el gran despliegue mediático. Este martes 15 de septiembre, la modelo y conductora Julieta Prandi y el músico Emanuel Ortega sorprendieron al pasar por el Registro Civil de San Isidro para dar el “sí, quiero”, rodeados únicamente por 36 personas entre familiares y amigos muy cercanos.

La pareja, que comenzó su noviazgo a mediados de 2020 a través de mensajes en plena cuarentena y consolidó rápidamente una familia ensamblada, decidió ponerle el sello oficial a un vínculo que ya llevaba años de convivencia.

Boda secreta, presentes ilustres y looks relajados

A pesar de que intentaron mantener la fecha en reserva para preservar la tranquilidad del momento, la noticia circuló en las últimas horas. Entre las figuras presentes destacaron los padres del novio, Palito Salazar y Evangelina Salazar, además de su hermano Martín Ortega.

Fieles al espíritu descontracturado y urbano de la jornada, ambos eligieron vestuarios elegantes sin caer en la solemnidad tradicional:

Julieta Prandi: Apostó por un conjunto de sastrería de seda blanca con un blazer de corte amplio, acompañado por un top de inspiración corsetera con escote pronunciado. Sumó un ramo diseñado especialmente y unos aros azules regalados por una amiga.

Emanuel Ortega: Optó por la espontaneidad absoluta. “Vi el clima, fui al armario a ver qué me ponía”, confesó entre risas tras salir de la ceremonia repleta de arroz.

“Era mi sueño casarme”: las confesiones de los recién casados

Al término del trámite civil, la pareja habló con la prensa y compartió la felicidad de este paso compartido. “Estamos muy contentos. Queríamos que no lo supieran para disfrutar bien íntimo en familia, éramos poquitos”, detalló Prandi.

Consultada sobre el motivo de la boda tras años de convivir, la conductora explicó la carga emotiva de la decisión: “Es más un símbolo, no nos cambiaba nada porque nosotros elegimos estar juntos. Si se quiere, yo soy más romántica y era mi sueño casarme”, reveló Julieta, al tiempo que Emanuel confirmó que fue él quien tomó la iniciativa y le pidió matrimonio.

Por otro lado, la modelo aclaró que no tuvo despedida de soltera y reveló que la esperada luna de miel en Miami tendrá que postergarse unos días. La pareja debe cumplir primero con su asistencia a la gala de los Premios Martín Fierro, programada para el próximo 6 de octubre, para recién después armar las valijas y celebrar en la playa.