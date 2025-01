Chocaron a una panelista de ‘A la Barbarossa’: “El tipo dobla, pero cerrado y me lleva puesta”

Una de las panelistas del programa de las mañanas de Canal 9 Televida intentaba estacionar cuando un auto la chocó este jueves. Enterate de quién se trata.

‘A la Barbarossa’, el programa que Canal 9 Televida pone al aire al término de ‘Cada Día’ empezó este jueves con una novedad poco habitual. Una de las panelistas de Georgina Barbarossa ingresó al estudio fuera de tiempo y relatando lo que le sucedió mientras intentaba estacionar para entrar al estudio de televisión: “El tipo dobla, pero cerrado y me lleva puesta”, dijo al aire para dar contexto. Enterate de quién se trata en esta nota.

Este jueves Nancy Pazos llegó al estudio de ‘A la Barbarossa’ y contó lo que le sucedió mientras intentaba estacionar, dejando a todos sorprendidos con lo ocurrido. Es que no sólo relató que la chocaron justo antes de entrar al estudio, sino que además contó que el hombre huyó tras el accidente y no se quedó a darle los datos del seguro.

Mientras empezaban el ciclo sentado en una mesa, la periodista le contó a sus colegas que la habían chocado, y narró cómo fue: “Sucedió lo siguiente, yo venía por Cabrera y de la mano derecha veo un lugar para estacionar. En ese momento empiezo amainar la velocidad a mitad de cuadra de a poquito“.

“Dobla uno muy apurado y se me pone justo atrás mío, entonces yo me tiro a la derecha“, continuó al aire Nancy Pazos e indignó a todos al revelar: “El tipo dobla, pero cerrado y me lleva puesta“.

Al ver que la habían chocado, la periodista terminó de estacionar su auto y bajo a buscar al conductor, sin embargo, el hombre ya se había marchado. “Yo pensé que iba a frenar, entonces estacione tranquila y baje a buscar los datos, cuando baje me quede esperando, pero se había ido“, relató en vivo.

Al escuchar el mal momento que vivió Nancy Pazos, Georgina Barbarossa, la conductora del ciclo, decidió hablar directamente con el hombre mirando a la cámara: “Te vamos a buscar. ¡Hay cámaras!“.