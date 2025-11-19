Bandana, el regreso: 25 años después de su debut se prepara para su show del domingo

Bandana vuelve a los escenarios y ya comenzaron a encender la expectativa de sus seguidores con sus ensayos.

Este domingo las Bandana se vuelven a subir al escenario. 25 años después de debutar en el talent show que en su momento se emitió por El 9 Televida, Lowrdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y María Elizabeth “Lissa” Vera ya ensayan su presentación del próximo fin de semana. Algunas de las novedades radican en la ausencia de Ivonne Guzmán, la actual cantante de La Delio Valdéz, y cómo se vivió el primer encuentro entre Lissa y Lowrdes luego de la denuncia por violencia de género que se realizó contra la ex pareja de la cantante.

Durante la jornada del martes, arrancaron formalmente los ensayos de cara a la presentación, y desde bien temprano las integrantes empezaron a compartir en redes sociales parte de la previa del reencuentro. Entre historias, fotos y pequeños videos, dejaron ver la energía y la nostalgia que acompaña este regreso tan esperado por quienes crecieron con sus canciones.

Por su parte, Virginia Da Cunha fue de las primeras en mostrarse activa y publicó una foto mientras viajaba rumbo a Buenos Aires para sumarse a la práctica del día.“Bandana, yendo”, escribió, dejando en claro que la emoción por volver a subirse a un escenario sigue intacta.

En las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, se puede ver a las integrantes repasando una de las coreografías que formará parte del show con el que celebrarán los 25 años del nacimiento de la banda en Popstars, el reality que marcó el inicio de su carrera. Los clips registran el primer encuentro después de un largo tiempo sin compartir escenario y muestran a las artistas cantando, bailando y ajustando cada detalle mientras se preparan para la fiesta que marcará su esperado regreso.

Con ropa deportiva y en un ambiente distendido, Virginia dejó que sus seguidores se asomaran a la previa del reencuentro en el escenario junto a sus compañeras. “Primer ensayo, adentro”, escribió en una de sus publicaciones, mientras de fondo se las escuchaba cantar “Doce horas”, uno de los temas emblemáticos de su primer álbum.

Luego del ensayo, las Bandana se reunieron para salir a cenar y celebrar este reencuentro tan esperado. En ese clima de emoción, Virginia compartió una reflexión que dejó ver lo significativo del reencuentro para ellas: “El momento más disfrutado… ni el show ni los flashes. Una cena, un vino y una charla profunda para abrazarnos”, escribió, dejando en evidencia la sensibilidad que atraviesa a la banda en esta nueva etapa.

Sin embargo, entre las publicaciones hubo un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de Lissa Vera en las imágenes de la cena. Esta situación encendió rápidamente las especulaciones sobre un posible distanciamiento interno, especialmente teniendo en cuenta el duro episodio que vivió Lowrdes semanas atrás y cómo repercutió dentro del grupo.