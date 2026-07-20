Así es Buğra Gülsoy, el galán de “Bahar”: de médico salvador a una vida personal marcada por el arte y el desamor

El actor turco cautiva noche a noche en la pantalla de El 9 Televida interpretando a Evren, el doctor que le cambia la vida a la protagonista. Conocé su costado como arquitecto, escritor y sus confesiones más íntimas.

Todas las noches en la pantalla de El 9 Televida, la historia de Bahar atrapa a miles de mendocinos que siguen atentos el renacer de su protagonista. En este camino de superación, un personaje clave se robó el corazón de la audiencia: el doctor Evren Yalkin, interpretado magistralmente por el reconocido actor turco Buğra Gülsoy.

En la ficción, Evren es la contracara perfecta de Timur (Mehmet Yılmaz Ak), el egoísta marido de Bahar (Demet Evgar). Como el médico que la atiende y le salva la vida, Evren sabe ver el talento dormido en ella y se convierte en su mentor, guiándola para que retome su vocación por la medicina. Aunque cubre sus sentimientos tras una coraza y disfruta de la soledad, la conexión que nace con la protagonista es innegable desde el primer minuto.

Pero detrás del carismático profesional que vemos en la tele, ¿quién es realmente Buğra Gülsoy?

Un talento todoterreno: arquitectura, libros y teatro

A sus 42 años, el actor no es un rostro desconocido para los amantes de las producciones turcas; su popularidad internacional explotó años atrás con ficciones emblemáticas como Fatmagül, Kuzey Güney y Mi hija. Sin embargo, su camino en el arte es mucho más extenso de lo que muchos imaginan.

Antes de entregarse de lleno a la actuación, Gülsoy se graduó como arquitecto en la Universidad de Chipre. Lejos de encasillarse en una sola profesión, Buğra es considerado un artista integral: es guionista, director, fotógrafo, diseñador gráfico y escritor, habiendo publicado tres libros en su país natal.

“Al actuar, le das vida a una parte de la historia. Al dirigir, ves el todo. Y la escritura es un viaje ilimitado. Para mí, escribir, dirigir y actuar tienen la misma esencia”, confesó el actor en una reciente entrevista.

Separaciones, crisis y su refugio más sagrado

Pese a su éxito profesional y a proyectar una personalidad serena en pantalla, la vida sentimental de Buğra Gülsoy ha atravesado momentos complejos. En 2011 se casó con la actriz Burcu Kara, de quien se divorció tan solo un año después.

Años más tarde, el amor volvió a tocar a su puerta junto a Nilüfer Gürbüz. Tras cinco años de noviazgo, se casaron en 2018 y en abril de 2019 le dieron la bienvenida a Cem, su único hijo y el gran amor de su vida. Curiosamente, la llegada del bebé coincidió con el rodaje de Mi hija, ficción en la que encarnaba a un padre, lo que le sirvió como preparación previa para la paternidad.

Sin embargo, en marzo de 2023, la pareja confirmó su divorcio de mutuo acuerdo tras superar una fuerte crisis. La custodia del pequeño quedó a cargo de la madre, pero Buğra mantiene una relación muy estrecha con su hijo, con quien comparte la pasión por tocar la guitarra, montar a caballo y jugar.

“Tengo depresiones profundas”: sus confesiones a corazón abierto

En una entrevista muy sincera con la televisión turca, el protagonista de Bahar abrió las puertas de su alma y reflexionó sobre sus propios altibajos emocionales y su visión del amor:

“Creo que el amor es temporal porque se basa en la curiosidad. Después de eso, lo único valioso que queda es el cariño. Y cuando el cariño permanece, el amor se vuelve duradero”, analizó sobre sus rupturas.

Asimismo, se definió como un hombre introvertido y difícil de llevar en la intimidad: “Soy un poco aburrido y tengo depresiones profundas”, reconoció con total vulnerabilidad, mostrando el lado más humano de uno de los hombres más codiciados de la televisión internacional.

No te pierdas las actuaciones de Buğra Gülsoy y el desarrollo de esta atrapante historia en Bahar, de lunes a viernes en la pantalla de El 9 Televida