Alarma por la salud de Zulemita Menem: apareció internada y usando un andador

La empresaria compartió imágenes desde una clínica, donde se la ve con una bata de internación, suero y, lo más llamativo, un andador para poder desplazarse.

En las últimas horas, las redes sociales de Zulemita Menem se convirtieron en el centro de atención tras una serie de publicaciones que despertaron preocupación entre sus seguidores. La empresaria compartió imágenes desde una clínica, donde se la ve con una bata de internación, suero y, lo más llamativo, un andador para poder desplazarse.

Una lesión que la dejó fuera de juego

A través de sus historias de Instagram, la hija del expresidente Carlos Menem mostró su realidad actual con el humor que la caracteriza, a pesar del evidente malestar físico. Con su pierna derecha completamente vendada desde la rodilla hasta el pie, Zulemita bromeó sobre su situación: “Así somos los grandes jugadores… tenemos algunas lesiones”.

En otra de las postales, se la observa caminando por la habitación del hospital asistida por un andador y acompañada por una mujer de su confianza. “Por suerte es todoterreno… Hasta al baño juntas”, escribió, dejando entrever que la inmovilidad de su pierna le impide manejarse con autonomía por el momento.

¿Qué le pasó?

Aunque las fotos con el suero puesto y la pierna inmovilizada causaron impacto, la empresaria no ha brindado todavía un parte médico oficial ni ha detallado si se trata de un accidente doméstico, una lesión deportiva o una intervención programada. No obstante, sus mensajes sugieren que el proceso de recuperación ya está en marcha y que se encuentra de buen ánimo.

Desde su entorno se mantienen herméticos, pero las imágenes dejan claro que Zulemita deberá enfrentar una rehabilitación antes de volver a su rutina habitual. Sus seguidores, en tanto, no tardaron en enviarle mensajes de apoyo deseándole una pronta mejoría.