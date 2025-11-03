AC/DC regresa a con su “Power Up Tour” a la Argentina

Luego de 16 años, AC/DC vuelve al Estadio de River Plate para revivir su conexión con el público argentino.

La legendaria banda australiana AC/DC confirmó su regreso al país como parte de su gira mundial “Power Up Tour”. El esperado concierto se realizará en el Estadio Monumental de River Plate el 23 de marzo de 2026, marcando el reencuentro con el público local después de 16 años.

El rugido más esperado del rock mundial vuelve a sonar en la Argentina: AC/DC regresa a Buenos Aires con su imponente “Power Up Tour”. La banda australiana confirmó una cita única en el Estadio Monumental de River Plate para el 23 de marzo de 2026.

Este anuncio desata el fervor entre fanáticos y seguidores del grupo. Se trata de un regreso de alto voltaje después de 16 años de ausencia en el país y una relación mítica con el público argentino. La última vez que AC/DC pisó suelo nacional fue en diciembre de 2009, cuando ofrecieron tres conciertos agotados en ese mismo escenario, shows que luego se inmortalizaron en uno de los vivos más recordados de la historia del género.

Intactos

Actualmente, AC/DC recorre el mundo con su “Power Up Tour”, una gira que desde 2025 agota estadios en Europa, Estados Unidos y Australia. La serie de conciertos confirma que, medio siglo después de su formación, la potencia, el sonido y el espíritu del grupo permanecen en plena vigencia.

El nombre de esta gira celebra “Power Up”, el decimoséptimo álbum de estudio del grupo, editado en 2020. El disco funciona como un homenaje directo a Malcolm Young, histórico guitarrista rítmico y uno de los artífices del sonido icónico de la banda, quien falleció en 2017. El álbum se gestó a partir de riffs inéditos y material rescatado de los archivos en los que Malcolm había trabajado junto a su hermano Angus Young.

El material logra capturar la energía fundacional de la banda, combinando canciones nuevas con la esencia del rock que los convirtió en leyenda. Las funciones programadas en River Plate serán una oportunidad para escuchar estas composiciones en vivo, sumadas a los clásicos que marcaron a varias generaciones de seguidores.

El lazo que AC/DC tiene con el público argentino se destaca por su intensidad. La última vez que la banda australiana visitó el país, en diciembre de 2009, se realizaron tres conciertos que colmaron el Monumental de River Plate. Esos shows quedaron registrados en el DVD y disco “Live at River Plate”, publicado en 2012, un documento que ilustra la efusividad y el fervor que despiertan en tierra local. Aquellas noches, de hecho, aún se consideran hitos del rock internacional en la Argentina.

El “Power Up Tour” llega a Buenos Aires después de congregar multitudes en Norteamérica, Europa y Australia, y se perfila como una celebración del legado de AC/DC y uno de los eventos más destacados de 2026. El espectáculo contempla una puesta renovada, un disco homenaje cargado de electricidad y la fuerza en vivo que solo el conjunto australiano proyecta.

Data local

La formación actual que subirá al escenario de River mantiene la esencia del mítico grupo, con Angus Young en guitarra líder y Brian Johnson en la voz, quienes continúan al frente. El resto de los integrantes son Stevie Young en guitarra rítmica, sobrino de Angus y Malcolm Young; Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. Juntos, lograron mantener viva la llama de AC/DC en cada presentación y se preparan para reencontrarse con el público argentino.

Respecto a los accesos, las entradas estarán a la venta a partir del 7 de noviembre a las 10:00 de la mañana, a través de la plataforma All Access. Se espera una respuesta masiva por parte del público en el momento en que se inicie la preventa.