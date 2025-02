A los 39 años murió la actriz Michelle Trachtenberg quien hizo de Harriet, la espía

La joven actriz fue encontrada sin vida este miércoles en su departamento ubicado cerca de Central Park.

La reconocida actriz Michelle Trachtenberg quien trabajó en películas como ‘Harriet, la espía’, ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Gossip Girl’ fue encontrada muerta en su departamento ubicado cerca delCentral Park, ciudad de Nueva York. El hallazgo sucedió este miércoles, alrededor de las 8 de la mañana y la noticia enlutó a la comunidad artística internacional.

Si bien, aún, no se confirmaron las causas de la muerte se sabía que la chica de 39 años había recibido un trasplante de hígado y se especula con que su muerte esté ligada a eso.

De acuerdo a lo que reporta la prensa internacional, la actriz fue encontrada por su propia madre sin signos vitales. Al llegar al lujoso complejo de apartamentos ubicados en la zona de Central Park South y toparse con esa dramática escena, la mujer se comunicó al servicio de emergencias.

Al momento del ingreso de los paramédicos al lugar, examinar el cuerpo y constatar que ya se encontaba muerta, sin posibilidades de revertirlo.

Los restos mortales de la actriz están ya en manos del cuerpo médico forense que procederá a la autopsia y así se confirmará la razón de la muerte de la actriz.

Su carrera

Michelle empezó su carrera con apenas cinco años en capítulos de Ley y Orden, y fue una estrella juvenil muy conocida por papeles en series de televisión y películas juveniles.

Su primer gran papel fue en la serie Las aventuras de Pete y Pete, con una docena de capítulos, a mediados de los años 90, pero su primer protagonista fue en Harriet, la espía, en 1996. Además, hizo películas que recordarán muchos mileniales, como Soñando, soñando… triunfé patinando, EuroTrip, 17 Again y Ice Princess.

En Buffy, la cazavampiros alcanzó la fama como Dawn Summers durante más de 60 capítulos, igual que en los casi 30 de Gossip Girl donde fue Georgina Sparks, un papel que recuperó en un par de episodios de la versión de la serie, estrenada en 2022. Ese fue su último papel.

En los últimos meses, la actriz había sido objeto de críticas y comentarios negativos por las publicaciones que compartía en sus redes sociales, donde se le podía ver con un aspecto desmejorado. Ella no tardó en salir a defenderse en enero de 2024: “Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”. También afirmó que nunca se había “sometido a una cirugía plástica” y que era “feliz” y estaba “sana”.