A dos meses del tremendo accidente, Thiago Medina habló de su recuperación, los sueños de fe que tuvo y qué planes tiene a futuro

El ex Gran Hermano destacó que perdió 22 kilos durante su internación y cómo el acompañamiento de Daniela Celis ha sido crucial para su recuperación.

Se podría decir que Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano tiene una nueva fecha de cumpleaños. Es que hace 2 meses, luego del tremendo accidente de tránsito que tuvo con su moto, volvió a nacer. El joven visitó el programa Puro Show y allí reveló cómo va su recuperación física, qué desafíos enfrenta, todo lo que soñó en su paso por terapia intensiva y cómo el acompañamiento de Daniela Celis ha sido crucial para su mejora.

“Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Cada día avanzo un poco más. Ayer tuve kinesiología y sigo con todos los tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”, contó el ex participante de Gran Hermano. Luego agregó: “Como me sacaron el bazo, soy más propenso a enfermarme, pero puedo llevar una vida normal”.

“Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya recuperé 8. Mi objetivo es volver a los 75”, detalló el joven. Y sobre sus cicatrices, fue contundente: “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad… o incluso la de morirme”.

Por último, Thiago Medina reveló que soñó durante su coma: “Tuve muchos sueños y pesadillas, que prefiero no contar. Soñé que quería salir y cada vez volvía al mismo lugar. Me desesperaba, no escuchaba a mi familia, pero sí a los sueños. También tuve sueños relacionados a la fe y a la religión, que me voy a tatuar en la espalda donde tengo la cicatriz”.

Cuando Daniela Celis y Thiago Medina visitaron el programa de “La One”, Moria Casán, la mamá de las gemelas sorprendió al dedicarle unas emocionantes palabras a su ex: “Siempre se lo digo: para mí sos un gran hombre. Admiro tu vida, todo lo que luchaste desde chico y cómo seguís peleándola. Se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Estoy orgullosa y feliz de que seas el padre de mis hijas; te volvería a elegir como papá. Sos increíble, siempre me sorprendés y estoy muy orgullosa de vos. Gracias por no abandonarnos ni a mí ni a las nenas”.

Al escucharla, Moria no dudó en preguntarle: “¿Estás enamorada?”. Con algo de incomodidad, Daniela respondió con honestidad: “En este momento estamos priorizando su salud, que él esté bien. Venimos de cinco meses separados y la verdad es que todavía no nos sentamos a hablar de qué va a pasar entre nosotros. Siento que tenemos que reencontrarnos”.

Thiago, por su parte, fue contundente y muy tierno: “Yo sí la amo con todo mi corazón. Es lo más lindo que me pasó después de Gran Hermano. Estoy feliz de que sea la mamá de mis hijas y de que esté acompañándome en todo”. Y cerró: “Contento también por ella, por su laburo y porque dejó todo para estar conmigo”.