“33”, lo nuevo de Lali y Dillom que arrasa en las plataformas

Con un estilo de rock pesado y oscuro pero sin dejar de lado su raíz popera, Lali se une a Dillom y lanza “33” como anticipo de su nuevo disco. El video ya es tendencia en las plataformas argentinas.

Falta menos de una semana para el nuevo álbum de Mariana ‘Lali’ Espósito se suba a plataformas de música. Pero, parece, que la ansiedad ganó la partida, y el fandom de la reina del pop argentino, aprovecha y agradece, porque desde este jueves ya se puede disfrutar de un nuevo anticipo que junto a Dillom, lanzó la artista.

El nombre del tema es “33″, y con un sonido de rock oscuro, sin alejarse tampoco del pop, Lali habla del paso de tiempo y la madurez escalando posiciones en los rankings de las plataformas de música.

Lali sumó a uno de los referentes musicales más provocadores y disruptivos de la escena musical, Dillom, para ir calentando motores previo al lanzamiento de su último disco, “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, que tiene fecha de lanzamiento oficial para el próximo 29 de abril.

En las horas previas a la publicación del video, la misma Lali escribió en sus redes: “Hoy sale una de las canciones más importantes para mi, ’33′. Y encima es junto a uno de mis artistas favoritos. Él es el rock, Dillom te amo”.

Su referenci al rock, nació de la participación de Dillom en un show en donde él mismo se autodefinió como “rock”. Por supuesto no faltaron los haters a la hora del día para dejarle mansajes en redes, sin embargo tanto él como Lali no se dejan apabullar por el odio detrás de los perfiles anónimos, y en cambio se sienten abrazados y sostenidos por el inmenso amor del público argentino que valora su arte.

En el videoclip, Lali comienza subiendo una escalera y diciendo: “Ya no tengo tantos amigos, pero son los míos, si no me da gracia ya no me río, algunos dicen que con la edad se pierde la ilusión, que todo tiempo pasado fue mejor”. Mientras de fondo aparece una bandera negra, con símbolos blancos, que muestran el “33”.

Acá te dejamos el enlace del video para que lo puedas ver.