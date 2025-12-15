Viví las fiestas con El 9 Televida y participá por entradas a show, almuerzos, cine y los mejores premios para los más chicos

Para celebrar las fiestas, El 9 Televida lanzó un concurso especial que invita a celebrar la magia de estar juntos y a proyectar ese espíritu a lo largo de todo el año.

La propuesta está pensada para que los participantes formen parte de un sorteo con premios que se podrán disfrutar durante todo el 2026. Para participar, es necesario completar un formulario online y responder una pregunta vinculada a un momento significativo de las fiestas, poniendo en valor las experiencias compartidas en esta época tan especial.

Estas fiestas celebramos la magia de estar juntos. Y en El 9 Televida queremos que esta magia te acompañe todo el año.

Entre los premios que se sorteamos hay escapaditas de verano, entradas para los mejores shows y recitales, almuerzos y cenas, tardes de cine y diversas actividades pensadas especialmente para los más chicos. La propuesta busca ofrecer un año entero de momentos para compartir en familia o con amigos.

Quienes deseen participar tienen que completar el formulario y sumarse a este sorteo especial de fin de año. Porque cuando estamos juntos, la magia aparece.

Completá el formulario y participá:

