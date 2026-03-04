Fiesta de la Cosecha: esta es la segunda tanda de ganadores de entradas para ver a Las Pelotas con la filarmónica

La tradicional Fiesta de la Cosecha promete una noche inolvidable en el viñedo del Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

La tradicional Fiesta de la Cosecha promete una noche inolvidable en el viñedo del Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Además, el 9 Televida sortea entradas para que sus televidentes puedan ser parte de uno de los eventos más esperados del calendario vendimial.

Desde la organización informaron que, por razones climáticas, la edición 2025 se reprogramó para el miércoles 4 de marzo y comenzará puntualmente a las 21.30.

Música sinfónica y rock en un escenario único

Uno de los momentos más destacados de la noche será la presentación de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una fusión que promete un recorrido por grandes clásicos del rock argentino con arreglos sinfónicos.

La propuesta artística se completa con el Ensamble de Músicos Mendocinos junto a las Cantoras, en un espectáculo que conjuga tradición, identidad y música popular en medio de los viñedos.

Estos son los ganadores:

Nancy Lugo

Carlos Breno

Adriana Moyano

Valeria Videla

Tomás Valenzuela

Martina Figueroa

Lautaro Benítez

Camila Roldán

Joaquín Soria

Valentina Quiroga

Nota: Todos los ganadores se llevan 2 pases para la fiesta de la cosecha en el sector A. Se les comunicará a través de su correo electrónico.