¿Se puede leer la mente? el mentalista Agustín Canolik sorprendió al equipo de Cada Día con sus demostraciones en vivo

El mentalista participó del programa y desafió a los conductores con pruebas de cartas, dados y ejercicios de imaginación. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando logró identificar el nombre de una persona en la que pensaba un integrantes del ciclo. El artista se presentará el 30 de octubre en Mendoza.

¿Se puede saber lo que otra persona está pensando? Esa fue una de las preguntas que surgieron durante la visita de Agustín Canolik al programa Cada Día, donde el mentalista realizó una serie de demostraciones en vivo que sorprendieron a los conductores y despertaron la curiosidad sobre una disciplina que juega con la percepción, la intuición y la ilusión.

Con cartas, dados y ejercicios de imaginación, Canolik puso a prueba a los integrantes del ciclo y protagonizó una demostración que generó asombro en el estudio: llegó a identificar el nombre de una persona cercana que uno de los conductores había elegido mentalmente, sin decirlo en voz alta.

El artista, que ganó notoriedad por sus intervenciones junto a figuras del espectáculo y sus apariciones en distintos programas, llega a Mendoza para presentar su espectáculo.

Qué dijo Agustín Canolik sobre el mentalismo

Durante la entrevista, una de las primeras preguntas fue si realmente podía leer la mente de los demás. Canolik aclaró que su trabajo no se basa en poderes sobrenaturales, sino en una técnica artística que produce la ilusión de anticiparse a los pensamientos.

“En mi caso, yo produzco la ilusión de que puedo adivinar lo que la gente está pensando, de que puedo adelantarme al futuro, ese tipo de cosas”, explicó.

También se refirió a la relación entre el mentalismo y el ilusionismo, dos disciplinas que comparten la intención de generar asombro, aunque trabajan sobre efectos diferentes.

Mientras que un ilusionista puede crear la impresión de que modifica la realidad física mediante una desaparición o una transformación, el mentalista construye la ilusión de que puede conocer pensamientos, anticipar elecciones o descubrir información que los participantes mantienen en secreto.

“Es una rama de la magia, es una rama del ilusionismo”, señaló durante su paso por el programa.

Las pruebas en vivo que sorprendieron al equipo de Cada Día

La entrevista no se limitó a las explicaciones. Canolik invitó a Majo Perez Comalini, Lucas García y Gaby Musutto a participar de distintas pruebas para mostrar cómo funciona su propuesta.

En uno de los primeros desafíos, utilizó un dado y un mazo de cartas. Los participantes eligieron números y cartas mientras seguían las indicaciones del mentalista, que avanzó con una serie de preguntas y ejercicios destinados a conducir la demostración hacia un resultado inesperado.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó durante un ejercicio de imaginación. Lucas García pensó en una persona de su vida y mantuvo el nombre en secreto. Canolik le pidió que imaginara que debía llamar a esa persona y pronunciar su nombre únicamente en su cabeza.

Entonces, el mentalista lanzó una pregunta: “Juanma, ¿no?”.

El conductor confirmó que había pensado en su hermano. La reacción en el estudio fue inmediata y los integrantes del programa expresaron su sorpresa ante el resultado.

La demostración se convirtió en uno de los puntos centrales de la entrevista y dejó planteada la pregunta que atraviesa el trabajo de Canolik: cómo consigue que una elección aparentemente privada se convierta en parte de un espectáculo.

“Convertir a los adultos en niños por un ratito”

Más allá de los trucos y las demostraciones, Canolik explicó que una de las cosas que más le interesan de su trabajo es la capacidad de generar asombro en personas que, con el paso del tiempo, suelen buscar explicaciones racionales para todo.

Durante la charla, comparó la reacción de los adultos frente al mentalismo con la fascinación que experimentan los chicos cuando ven un espectáculo de magia por primera vez.

“Con el mentalismo creo que todavía se llega a producir esa sensación en los adultos de asombro real”, sostuvo.

Para el artista, esa reacción es parte de lo que vuelve especial a la disciplina: la posibilidad de que el público se encuentre frente a algo que no logra explicar de inmediato y vuelva a experimentar la curiosidad de la infancia.

“Y eso me parece muy hermoso porque convierte a los adultos en niños por un ratito”, agregó.

La búsqueda de esa sensación es también uno de los ejes de Misterios Mentales, el espectáculo que presentará en Mendoza.

Cómo será el espectáculo de Agustín Canolik en Mendoza

Canolik explicó que su propuesta va más allá de una sucesión de pruebas de mentalismo. Se trata de un espectáculo teatral con una estructura propia, música, iluminación y diferentes instancias de participación del público.

“Es un show teatral que tiene un concepto, que tiene un desarrollo, que tiene una estructura, que tiene música, que tiene luces”, detalló.

Según adelantó, los espectadores participan durante toda la función, incluso desde sus asientos. Entre los recursos que forman parte de la dinámica del espectáculo mencionó frisbees que se arrojan hacia la platea para elegir participantes y una piñata que recorre el público.

El objetivo es que quienes asistan no sean solamente espectadores de lo que sucede sobre el escenario, sino que también formen parte de la experiencia.

Cuándo se presenta Agustín Canolik en Mendoza

Agustín Canolik presentará Misterios Mentales el viernes 30 de octubre de 2026, a las 21.30, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Después de su paso por Cada Día, el artista llegará a la provincia con una propuesta que invita al público a poner a prueba sus propias percepciones y preguntarse hasta dónde puede llegar la ilusión de conocer lo que otra persona está pensando.