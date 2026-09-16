Niños fitness: polémica por el caso de una nena de 10 años levantando más de 80 kilos en una competencia

El video viral de una niña que logró alzar más de 80 kilos en plena competencia abrió un debate sobre la salud infantil, el negocio detrás del deporte y los riesgos del alto rendimiento. El deportólogo Pablo Gastelli analizó los beneficios del ejercicio de fuerza en chicos y alertó sobre las consecuencias de la exigencia temprana.

El impacto de una niña de 10 años levantando 82 kilos en una competencia recorrió las redes sociales y generó un intenso debate. La escena, que muestra a la pequeña atleta celebrando su logro, despertó tanto admiración como preocupación. La pregunta es clara: ¿hasta dónde es saludable que un niño practique levantamiento de pesas a tan corta edad?

El médico deportólogo Pablo Gastaldi explicó en el programa Cada Día que es necesario diferenciar entre el entrenamiento de fuerza en niños y el alto rendimiento competitivo. “La respuesta clara y contundente de todas las sociedades pediátricas del mundo es que el entrenamiento de fuerza en niños de 5 años para adelante es correcto, siempre tutelado, guiado y escalonado”, afirmó. Según el especialista, esta práctica aporta beneficios en la prevención de enfermedades crónicas, mejora la autoestima y fortalece la vinculación con el deporte desde edades tempranas.

Sin embargo, el caso viral no se enmarca en la actividad recreativa, sino en el alto rendimiento élite. “El alto rendimiento nunca va de la mano con la salud. No es que el que compite en una olimpiada es 100% saludable, porque está llevando el cuerpo al máximo para ganarle al que tiene al lado”, señaló Gastaldi.

El especialista recordó ejemplos de figuras como Rafael Nadal, que entrenaba jornadas maratónicas desde la infancia, y advirtió que muchos deportistas sufren lesiones crónicas por la exigencia temprana. “Muchos tenistas se quejan de adultos de lo que vivieron de niños”, subrayó.

Otro aspecto crítico es la especialización temprana y el riesgo de desequilibrios energéticos. Gastaldi mencionó el síndrome conocido como Red S, que puede provocar retrasos en el desarrollo físico y menstrual en niñas que entrenan de manera intensa. “Las chicas que llegan a los 12 o 13 años y todavía no tienen su primera menstruación muchas veces están gastando más calorías de las que incorporan”, explicó.

El debate también incluye la influencia de las marcas y el negocio detrás de estos casos. “Esta chica seguramente ahora que ya entraron sponsor tiene un equipo deportivo, un recovery totalmente diferente al que tengo yo”, ejemplificó Gastaldi, marcando la diferencia entre un niño común y un atleta expuesto a la lógica comercial.

La recomendación para la población general es clara: actividad física sí, pero bajo supervisión profesional. “El entrenamiento de fuerza correctamente guiado da puros beneficios. El mal guiado da problemas”, resumió el especialista.

El video viral puso en evidencia una realidad que existe desde hace tiempo, pero que hoy se amplifica por las redes sociales. La discusión deja un mensaje clave: el ejercicio es fundamental para la salud infantil, pero el límite entre lo saludable y el alto rendimiento debe estar siempre bajo la mirada de profesionales y lejos de presiones externas.