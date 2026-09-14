Video: atropelló a una inspectora de tránsito, se fugó y terminó protagonizando una persecución

La conductora intentó evadir un operativo de control en General Pacheco, embistió a una inspectora de tránsito y escapó en moto. Fue interceptada luego de una persecución por distintas calles de Tigre y los test de alcoholemia y THC dieron positivo.

Una mujer que circulaba en moto intentó escapar de un control vehicular en General Pacheco y, durante la maniobra, atropelló a una inspectora de tránsito. Tras la embestida, la conductora aceleró y huyó del lugar, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que terminó con una persecución por distintas calles de Tigre.

El episodio ocurrió en el cruce de Ruta 197 y calle La Rioja, donde personal del Municipio de Tigre realizaba un control vehicular.

Según quedó registrado en las imágenes, la mujer circulaba en una motocicleta y, al encontrarse con el operativo, habría intentado evadir el control. En ese momento embistió a una integrante del personal de tránsito y continuó la marcha sin detenerse.

A partir de la información obtenida por las cámaras, móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a seguir el recorrido de la motociclista.

La búsqueda se extendió por distintas arterias del partido de Tigre, mientras los agentes intentaban anticipar sus movimientos y encontrar un punto para detenerla.

Cómo terminó la persecución

El operativo finalmente llegó a su fin en la intersección de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer.

En ese lugar, los agentes lograron interceptar la motocicleta y detener a la conductora, poniendo fin a la persecución que se había iniciado minutos antes tras el atropello durante el control vehicular.

🚨 ATROPELLÓ A UN INSPECTOR DE TRÁNSITO, LO SIGUIERON Y QUEDÓ DETENIDO

📍 Tigre https://t.co/qEVVNeuEu1 — Vía Szeta (@mauroszeta) September 14, 2026

La mujer fue trasladada posteriormente a una dependencia policial de la zona para continuar con las actuaciones correspondientes.

Una vez detenida, la conductora fue sometida a los controles establecidos para determinar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Según la información difundida sobre el operativo, el test de alcoholemia dio positivo, al igual que el narcotest para THC.

Mientras avanzan las actuaciones, la mujer quedó a disposición de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, que deberá definir cómo continúa la causa.