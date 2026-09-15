¿Querés ir a las Cataratas? ofrecen alojamiento gratis en Puerto Iguazú a cambio de trabajar 25 horas semanales

Una propuesta de Workaway permite quedarse en un hostal familiar de Puerto Iguazú sin pagar alojamiento a cambio de 25 horas semanales de trabajo. El puesto requiere tareas de recepción, atención a turistas y buen manejo de inglés, con una estadía mínima de tres semanas.

Una propuesta publicada en Workaway permite realizar un intercambio cultural en Puerto Iguazú con una estadía mínima de tres semanas. A cambio de colaborar cinco horas diarias en un pequeño hostal familiar, los voluntarios reciben alojamiento y pueden aprovechar sus días libres para recorrer las Cataratas del Iguazú y otros atractivos de la zona.

La convocatoria está dirigida principalmente a personas que puedan desempeñarse en tareas de recepción y atención de huéspedes. La jornada prevista es de alrededor de cinco horas por día, hasta completar 25 horas semanales.

Entre las principales funciones se encuentran recibir a los viajeros durante el check-in, acompañar el proceso de check-out y responder consultas relacionadas con Puerto Iguazú. También será necesario brindar información sobre excursiones, medios de transporte, taxis y colectivos para llegar a las Cataratas del Iguazú.

Uno de los requisitos centrales es contar con un buen dominio de inglés, debido a que el establecimiento recibe viajeros extranjeros.

Cómo es el alojamiento

El hostal está ubicado en el centro de Puerto Iguazú, con supermercados, restaurantes, bares, panaderías y la terminal de ómnibus en las inmediaciones.

Se trata de un establecimiento pequeño, con cuatro habitaciones: tres compartidas y una privada. Para los voluntarios se ofrece una habitación equipada con cucheta, aire acondicionado y conexión wifi. El espacio puede ser compartido con otro voluntario, pero no con los huéspedes del hostal.

Además, quienes participen tienen acceso a una cocina y algunos alimentos básicos. La comida no está incluida formalmente en el intercambio, aunque la familia anfitriona señala que suele compartir algunas comidas con los voluntarios.

Qué tareas debe realizar el voluntario

La recepción es la actividad principal, pero la propuesta también contempla otras tareas sencillas dentro del establecimiento.

Entre ellas aparecen:

Atención de huéspedes durante el check-in y check-out.

Respuesta de consultas y orientación turística.

Información sobre las Cataratas del Iguazú y otros paseos.

Orientación sobre colectivos, taxis y traslados.

Orden de los espacios comunes.

Limpieza de una piscina pequeña.

Colaboración en tareas sencillas de mantenimiento.

La familia aclara que la limpieza completa del alojamiento no forma parte de las tareas, ya que cuentan con una persona encargada específicamente de esa actividad.

Tres semanas como mínimo y tiempo libre para conocer Iguazú

La convocatoria establece una estadía mínima de tres semanas. Durante los períodos en los que no deben cumplir con sus tareas, los voluntarios pueden recorrer distintos atractivos de Puerto Iguazú y sus alrededores.

Entre las opciones mencionadas se encuentran el Hito Tres Fronteras, desde donde pueden observarse Paraguay, Brasil y los ríos Paraná e Iguazú, además de distintos saltos de agua y las Cataratas del Iguazú.

La propuesta está a cargo de Mariel y su familia, integrada también por sus padres, esposo e hijos. Según la publicación, el objetivo del intercambio es que quienes lleguen puedan conocer las costumbres locales y practicar español durante su estadía.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben crear un perfil en Workaway y enviar una solicitud al anfitrión. Antes de postularse pueden consultar las condiciones de la experiencia y las evaluaciones realizadas por otros voluntarios.

El perfil del establecimiento registra calificaciones de 5,0 en precisión del perfil y 4,9 en intercambio cultural y comunicación.

La convocatoria requiere una permanencia mínima de tres semanas, disponibilidad para cumplir las 25 horas semanales de colaboración y buen manejo del inglés para la atención de turistas.