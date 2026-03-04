Nahuel Gallo habló tras su liberación en Venezuela: “No puedo contar las atrocidades que hicieron”

Tras pasar 448 días detenido en Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Gallo habló por primera vez y denunció que en la cárcel de El Rodeo I sufrió torturas psicológicas. Visiblemente conmovido, aseguró que no está preparado para contar “las atrocidades” vividas y pidió que no se olviden de los extranjeros que aún siguen presos.

El gendarme argentino Nahuel Gallo rompió el silencio luego de pasar 448 días detenido en Venezuela y aseguró que la cárcel de El Rodeo I es “un lugar de torturas”. En su primera conferencia de prensa tras regresar al país, describió las condiciones de encierro, habló de su estado de salud y pidió que no se olviden de los extranjeros que siguen presos.

La declaración se realizó en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional Argentina, donde el efectivo confirmó que se encuentra en buen estado físico, aunque continúa bajo evaluación médica tras el prolongado cautiverio.

“Yo soy Nahuel Gallo. Sé que no es fácil estar acá delante de todos ustedes. Tengo muy escasa información de lo que ha pasado estos 448 días”, comenzó diciendo.

Durante su exposición, el gendarme describió su paso por El Rodeo I como una experiencia marcada por la tortura psicológica y el aislamiento extremo. “No es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos. Solamente con pensarlo me titubea la boca”, expresó.

Gallo reveló que en el penal convivían detenidos de 35 nacionalidades distintas y aseguró que fue el único por quien el Estado argentino realizó reclamos formales. Según relató, no tenían derecho a visitas ni a llamadas telefónicas. A pesar de haber recuperado la libertad, sostuvo que su “mente sigue encerrada” mientras otros 24 extranjeros continúen detenidos en ese centro penitenciario venezolano.

En uno de los momentos más conmovedores de la conferencia, el gendarme contó que fabricó una bandera argentina derritiendo trozos de jabón celeste y blanco como forma de sostenerse emocionalmente durante el encierro.

“Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa, en mi país”, señaló. También destacó que el vínculo con su hijo fue clave para mantenerse firme: “Es el único que me mantuvo fuerte porque no es fácil estar incomunicado”.

Investigación judicial y repercusiones políticas

El testimonio de Gallo podría tener impacto judicial. El juez federal Sebastián Ramos lo citó como testigo en una causa que investiga presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela, expediente en el que el presidente Nicolás Maduro tiene pedido de captura internacional.

En paralelo, el Gobierno argentino ratificó que continuará las gestiones diplomáticas para lograr la liberación de Germán Giuliani, quien permanece bajo custodia del régimen venezolano.

Visiblemente afectado, Gallo evitó profundizar en detalles sobre los abusos sufridos. “No quiero contar las atrocidades que hicieron, no me siento preparado”, afirmó.

Sin embargo, dejó un mensaje claro: pidió a las organizaciones internacionales y a la comunidad global que no olviden la situación en El Rodeo I ni en otros centros penales del país caribeño. “No podemos mirar para otro lado”, sostuvo.