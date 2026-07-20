Multitud, ovación y fuegos artificiales: así fue el emocionante regreso de la Selección argentina tras el Mundial 2026

El primer grupo del plantel encabezado por Lionel Scaloni aterrizó en Ezeiza luego del subcampeonato mundial. Cientos de hinchas acompañaron la llegada con banderas, aplausos y un recibimiento cargado de emoción.

El regreso de la Selección argentina al país estuvo marcado por una mezcla de orgullo, emoción y reconocimiento. Tras quedarse con el subcampeonato del Mundial 2026, el primer grupo de futbolistas, junto al entrenador Lionel Scaloni y parte del cuerpo técnico, aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde una multitud de hinchas los recibió con aplausos, banderas, cánticos y fuegos artificiales.

El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Nueva York, tocó pista pasadas las 18 y marcó el inicio del regreso de la delegación albiceleste después de una histórica campaña que volvió a ubicar al equipo entre los mejores del planeta.

Una emotiva bienvenida para los subcampeones del mundo

Desde varias horas antes del aterrizaje, decenas de simpatizantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de Ezeiza para brindar su apoyo al seleccionado nacional.

Con camisetas, banderas argentinas y pancartas dedicadas especialmente a Lionel Messi, los hinchas ovacionaron a cada uno de los integrantes de la delegación que regresó al país.

Como parte del homenaje, el aeropuerto preparó una sorpresa especial: sobre uno de los sectores cercanos a la pista se pintó la palabra “¡Gracias!”, visible desde el aire, como reconocimiento al esfuerzo realizado por el equipo durante toda la Copa del Mundo 2026.

El operativo de seguridad fue coordinado entre organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar el traslado de los futbolistas y ordenar la importante convocatoria de público.

Qué jugadores regresaron con el primer vuelo

En este primer viaje arribaron 16 futbolistas del seleccionado argentino:

Emiliano Martínez

Lisandro Martínez

Marcos Senesi

Facundo Medina

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

José Manuel López

Todos fueron recibidos por familiares, allegados y fanáticos que destacaron el compromiso del plantel durante el certamen.

Lionel Scaloni volvió junto al cuerpo técnico

Además de los jugadores, también regresó el entrenador Lionel Scaloni, acompañado por gran parte del cuerpo técnico que condujo a la Selección durante el Mundial. Entre ellos viajaron: Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín y Matías Manna.

El cuerpo técnico fue recibido con el mismo afecto que los futbolistas, en reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años al frente del seleccionado.

Messi y otros jugadores no regresaron con la delegación

No toda la delegación volvió en este primer vuelo.

Según trascendió, Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron directamente hacia Miami, mientras que otros futbolistas continuaron su itinerario rumbo a distintos destinos de Europa para reincorporarse a sus respectivos clubes.

Entre quienes no regresaron en el vuelo desde Nueva York se encuentran:

Enzo Fernández

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Cristian Romero

Nahuel Molina

Gerónimo Rulli

Nicolás Paz

Juan Musso

En el caso de Messi, se espera que en los próximos días viaje a Rosario para compartir unos días junto a su familia antes de retomar la actividad profesional.

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Aunque la derrota frente a España en la final dejó un sabor amargo, el regreso del seleccionado volvió a demostrar el fuerte vínculo entre el equipo y los argentinos.

Lejos de los reproches, los hinchas eligieron agradecer el esfuerzo realizado por un plantel que alcanzó nuevamente una final del Mundial, manteniendo a la Selección argentina entre las grandes potencias del fútbol internacional.