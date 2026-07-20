La Selección regresa al país: operativo especial en Ezeiza sin Messi en la delegación

El vuelo procedente de Nueva York aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la tarde de este lunes. La llegada del plantel estará marcada por un dispositivo de seguridad reforzado, la presencia de los Granaderos y un protocolo oficial de recepción. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no forman parte de la comitiva.

El regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 concentra la atención de los hinchas y de la prensa. El avión chárter de Aerolíneas Argentinas, que partió desde el aeropuerto JFK de Nueva York, tiene previsto arribar entre las 17:30 y las 18:30. La delegación será recibida en el Hangar 5 de Ezeiza, donde se desplegará un operativo especial coordinado por fuerzas nacionales y provinciales.

La comitiva no incluye a Lionel Messi ni a Rodrigo De Paul, quienes permanecen en Estados Unidos por compromisos con Inter Miami. Tampoco regresan en este vuelo otros futbolistas que viajaron directamente a Europa, como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Franco Rulli y Nico Paz. El resto del plantel, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, sí estará presente en el arribo.

El operativo contempla la presencia de los Granaderos a Caballo, que recibirán a la delegación con honores. Los jugadores no pasarán por la terminal principal, sino que serán trasladados directamente al predio de la AFA en Ezeiza mediante helicópteros, evitando caravanas terrestres como las que se vivieron en 2022. El dispositivo incluye vallados, cortes de tránsito y despliegue de efectivos para garantizar el ingreso de la delegación.

El presidente Javier Milei confirmó que se declarará feriado nacional el día de los festejos, aunque la fecha exacta dependerá de la decisión del plantel y la AFA. Se evalúan distintos escenarios para el saludo público, entre ellos la Casa Rosada, el Campo Argentino de Polo o un espacio sobre la Avenida del Libertador.

La Selección regresa tras caer 1-0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El arribo genera gran expectativa en los hinchas, aunque no habrá caravana oficial ni festejos multitudinarios organizados por la AFA, como ocurrió en 2022.