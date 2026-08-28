El Consejo del Salario no logró un acuerdo y el Gobierno definirá el nuevo salario mínimo ¿de cuánto será?

El Consejo del Salario no logró este viernes un acuerdo para establecer el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), por lo que será el Gobierno nacional el encargado de definir el incremento mediante una resolución.

Durante la reunión, los representantes de los trabajadores reclamaron que el salario mínimo alcance los $911.000, mientras que el sector empresario planteó una propuesta de aumento considerablemente menor.

Actualmente, el Salario Mínimo Vital y Móvil es de $376.600, monto al que se llegó luego de aplicar el cronograma de actualizaciones establecido en la reunión de noviembre de 2025.

El SMVM no solo funciona como referencia para establecer el piso de las remuneraciones laborales, sino que también interviene en la determinación de distintos programas sociales, prestaciones y subsidios.

Qué pasó en la reunión

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom. La CGT había solicitado que la reunión de este viernes volviera a desarrollarse de manera presencial, pero el Gobierno nacional no aceptó el pedido sindical.

La discusión se produjo además en medio de versiones sobre la intención del Gobierno de llevar los salarios mínimos de bolsillo a una cifra cercana a los $800.000, lo que implicaría un salario bruto próximo a los $1.100.000.

Aunque ese objetivo no formó parte formal de la agenda del encuentro, la posibilidad quedó instalada luego de que la Secretaría de Trabajo dejara trascender durante las últimas horas la intención oficial.

El Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, los empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales y tiene como objetivo establecer el piso salarial para los trabajadores alcanzados por el SMVM.

La propuesta de los empresarios

Tras la reunión, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la propuesta presentada por el sector empresario y señaló que contemplaba incrementos de 1,8% para septiembre y 1,7% desde octubre hasta abril.

“Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”, sostuvo el dirigente estatal.

Aguiar también criticó el funcionamiento del Consejo del Salario y afirmó que el organismo debería funcionar como “la paritaria de los que no tienen paritarias”.

Según el dirigente, la situación deja desprotegidos a numerosos trabajadores y mantiene al salario mínimo por debajo de los niveles necesarios para cubrir las necesidades básicas.

“El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, cuestionó.

El Gobierno tendrá la última palabra

Ante la falta de consenso entre empresarios y representantes sindicales, el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil será definido por el Gobierno nacional.

La falta de acuerdo volvió a poner en discusión el funcionamiento del Consejo del Salario. Aguiar sostuvo que el organismo se convirtió en “inservible” y cuestionó que, desde hace más de dos años, las reuniones terminan sin un consenso que permita establecer el nuevo piso salarial.

“Se termina resolviendo por una resolución del Gobierno”, afirmó el titular de ATE, quien reclamó una modificación del esquema de funcionamiento del organismo.

El nuevo valor que establezca el Ejecutivo tendrá impacto no solo sobre los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino también sobre prestaciones, programas y beneficios que utilizan al SMVM como referencia para determinar sus montos o requisitos.