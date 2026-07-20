ANSES paga hasta $140.000 por las Becas Progresar en julio: quiénes lo cobran y cuándo se acredita

Miles de estudiantes recibirán un pago extraordinario de las Becas Progresar durante julio. La liquidación incluye cuotas retroactivas para quienes fueron aprobados en la primera convocatoria de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a acreditar un pago extraordinario de las Becas Progresar correspondiente a estudiantes que obtuvieron la aprobación del beneficio tras finalizar el proceso de evaluación académica y socioeconómica. La medida, implementada junto a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, busca regularizar las cuotas pendientes desde el inicio del ciclo lectivo. Por ese motivo, algunos beneficiarios recibirán este mes una suma superior al pago habitual.

El pago unificado de las Becas Progresar consiste en una acreditación excepcional que reúne las cuotas retroactivas correspondientes a los meses en los que el beneficio permanecía en evaluación.

Mientras se verificaban los requisitos académicos y la situación socioeconómica de los postulantes, los pagos quedaron pendientes. Una vez aprobada la beca, ANSES liquida todas esas mensualidades en un único depósito.

Esta modalidad alcanza exclusivamente a quienes fueron incorporados al programa tras la primera convocatoria de 2026.

Becas Progresar: de cuánto es el monto de Julio

Las becas Progresar se cobran por mes vencido. En julio se percibe la cuota de junio. Es por eso que, si cobras por primera vez la prestación, te van a pagar 4 meses juntos. El monto de la cuota es de $35.000. En el caso del Progresar Obligatorio, de formación profesional y primer año del Progresar Superior, se retiene el 20%. En estos casos:

Monto total de la beca: $35.000.

$35.000. Pago mensual efectivo: $28.000.

$28.000. Retención: $7.000.

Ese porcentaje retenido se libera posteriormente cuando el estudiante acredita que cumplió con la regularidad académica exigida por el programa.

Becas Progresar: quiénes cobran $140.000 en julio

El monto más alto corresponde a estudiantes que integran las siguientes líneas del programa:

Progresar Superior

Carreras terciarias

Carreras universitarias

Progresar Enfermería

En estos casos, el organismo abonará de manera conjunta las cuotas correspondientes a:

Marzo: $35.000

$35.000 Abril: $35.000

$35.000 Mayo: $35.000

$35.000 Junio: $35.000

De esta forma, el depósito total asciende a $140.000. La acreditación busca compensar el tiempo que demandó la evaluación de cada solicitud antes de otorgar el beneficio.

Si por ejemplo, te retienen el 20%, pero te pagan las 4 cuotas juntas, vas a cobrar $112.000.

No todos los beneficiarios recibirán el mismo importe. Desde el Gobierno explicaron que el monto depende de la línea de Becas Progresar a la que pertenece el estudiante, si percibe el beneficio completo o con retención y la cantidad de cuotas retroactivas que correspondan en cada caso.

Cómo consultar si corresponde el pago extraordinario

Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el depósito y conocer la fecha de cobro ingresando a:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La plataforma oficial de Becas Progresar, donde también puede consultarse el estado de la inscripción y la aprobación del beneficio.

Allí también figura el monto asignado y el calendario de pagos según la terminación del DNI.