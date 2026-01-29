Alerta sanitaria en Argentina: la ANMAT prohibió un ungüento mentolado de origen boliviano

La ANMAT ordenó la prohibición del uso, distribución y comercialización del ungüento mentolado Mentisan en todo el país. El producto, de origen boliviano y de uso popular para resfríos y dolores, no cuenta con registro sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este martes la prohibición total del ungüento mentolado Mentisan, un producto ampliamente difundido por su uso tradicional contra resfríos, catarros, irritaciones de la piel y dolores musculares. La medida quedó formalizada mediante la Disposición Nº 128/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, el producto no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), un requisito indispensable para que cualquier medicamento pueda comercializarse legalmente en Argentina. Al no contar con esta inscripción, no se puede garantizar su origen, composición, condiciones de elaboración ni controles de calidad, lo que motivó la decisión sanitaria.

Por qué la ANMAT retiró Mentisan del mercado

El ungüento se promocionaba como un remedio de múltiples usos: desde congestión nasal y dolores de cabeza, hasta picaduras de insectos, dolores reumáticos y neurálgicos. Sin embargo, la ANMAT advirtió que, al atribuirse propiedades terapéuticas, el producto debe ser considerado un medicamento y, como tal, estar debidamente registrado y certificado.

El farmacéutico, Carlos Manassero, explicó que los productos no autorizados no permiten verificar si los principios activos declarados coinciden con su contenido real, ni si fueron conservados adecuadamente durante su traslado y comercialización. Además, este tipo de ungüentos no se vende en farmacias, sino que suele encontrarse en puestos callejeros o canales informales, fuera del circuito regulado.

Mentisan circula desde hace años en el país, muchas veces ingresado de manera irregular bajo la categoría de cosmético, a pesar de presentarse como un tratamiento medicinal. Desde la ANMAT recordaron que el ingreso y la venta de medicamentos fuera del sistema habilitado es ilegal y que la cadena de comercialización autorizada incluye únicamente laboratorios, droguerías y farmacias.

La decisión de retirarlo del mercado se originó tras un procedimiento judicial y un allanamiento, donde se detectaron grandes cantidades del producto junto a otros artículos sin autorización sanitaria.

Ante esta situación, la ANMAT recomienda a quienes tengan Mentisan en sus hogares no utilizarlo y desecharlo. También recordó la importancia de adquirir medicamentos exclusivamente en farmacias y de verificar en el envase que figure la leyenda “especialidad medicinal autorizada”, junto al número de certificado, que puede chequearse en el sitio oficial del organismo.

Desde el ámbito farmacéutico subrayaron que un medicamento que “sirve para todo” no ofrece garantías reales y que la falta de dosificación, prescripción y control puede derivar tanto en ineficacia terapéutica como en efectos adversos.