La Universidad Champagnat otorgará el título de Doctor Honoris Causa a Felipe Pigna

La distinción reconoce su trayectoria como historiador, escritor y divulgador y su aporte a la difusión de la historia y la cultura. El acto académico será el 18 de septiembre, a las 9:00, en la Biblioteca de la Universidad, en Godoy Cruz.

La Universidad Champagnat otorgará el título de Doctor Honoris Causa al profesor Felipe Pigna, en reconocimiento a su destacada trayectoria como historiador, escritor y divulgador, y a su significativo aporte a la difusión del conocimiento histórico, la promoción de la cultura y la construcción de una reflexión crítica sobre la historia y la memoria colectiva.

El acto académico se realizará el viernes 18 de septiembre, a las 9:00 h, en la Biblioteca de la Universidad Champagnat, ubicada en Belgrano 721, Godoy Cruz, Mendoza.

La máxima distinción académica de la Universidad

El título de Doctor Honoris Causa constituye una de las máximas distinciones académicas que puede conferir una universidad y tiene como propósito reconocer a personalidades cuya trayectoria y aportes al conocimiento, la cultura, la ciencia o el desarrollo social resultan especialmente significativos.

En el caso de Felipe Pigna, la Universidad Champagnat destaca especialmente su extensa labor destinada a acercar la historia a la sociedad, despertar el interés por el pasado nacional y latinoamericano y promover una mirada reflexiva sobre la historia y la memoria colectiva.

Profesor de Historia, escritor y divulgador histórico, Pigna ha desarrollado una reconocida trayectoria pública a través de libros, producciones audiovisuales, programas de radio y televisión, conferencias y proyectos culturales, contribuyendo a acercar el conocimiento histórico a públicos diversos.

Por estos motivos, el Consejo Superior de la Universidad Champagnat resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa, como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la cultura y a la divulgación histórica.

“La trayectoria de Felipe Pigna representa un aporte significativo a la divulgación de la historia y al acercamiento del conocimiento histórico a la sociedad. Desde la Universidad Champagnat valoramos especialmente su capacidad para despertar el interés por nuestro pasado y promover una mirada crítica y reflexiva sobre nuestra historia. Para nuestra comunidad universitaria es un honor reconocer su trayectoria y su compromiso con la cultura y el conocimiento”, manifestó Marcelo Chamorro, Rector de la Universidad Champagnat.

Una trayectoria dedicada a divulgar la historia

A lo largo de su carrera, Felipe Pigna ha recibido numerosas distinciones por su trabajo en el ámbito cultural y comunicacional, entre ellas Premios Martín Fierro, Premios Clarín, el Premio Manuel Alvar en Historia y Humanidades y el Premio Konex a la trayectoria.

Su trabajo se encuentra estrechamente vinculado con valores que forman parte de la misión de la Universidad Champagnat, entre ellos la difusión de la cultura, el pensamiento crítico, la formación humanística y el compromiso con la sociedad.

Acto académico

📅 18 de septiembre de 2026

🕘 9:30 h

📍 Biblioteca de la Universidad Champagnat

Belgrano 721 – Godoy Cruz, Mendoza