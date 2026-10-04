Vuelve a cerrar el Paso Cristo Redentor: hasta qué hora se puede pasar este domingo

El corredor internacional había reabierto este sábado después de cuatro días cerrado, pero volverá a suspender la circulación este domingo por el pronóstico de inestabilidad en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a cerrar este domingo 4 de octubre debido al pronóstico de inestabilidad climática en alta montaña. La medida se tomó apenas un día después de la reapertura del corredor internacional y alcanzará a todo tipo de vehículos.

Según informaron las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor, la barrera de Uspallata se cerrará a las 13 horas, por lo que desde ese horario se suspenderá el tránsito hacia el corredor internacional. En tanto, el cierre del túnel internacional está previsto para las 15.

La decisión responde a las condiciones meteorológicas previstas para la cordillera. De acuerdo con los reportes difundidos, la inestabilidad podría mantenerse hasta el miércoles inclusive, por lo que la transitabilidad será evaluada de acuerdo con la evolución del tiempo.

El paso había reabierto este sábado al mediodía para todo tipo de vehículos, después de permanecer cuatro días cerrado por las condiciones climáticas adversas en alta montaña. La reapertura, sin embargo, ya estaba condicionada a una nueva evaluación durante este domingo.

Quienes tengan previsto cruzar hacia Chile este domingo deberán considerar los horarios establecidos para evitar quedar detenidos durante el operativo de cierre.

Las autoridades recomendaron consultar el estado del Paso Cristo Redentor antes de emprender el viaje, ya que las condiciones pueden modificarse según la evolución del tiempo en la zona cordillerana.