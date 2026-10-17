¿Hasta cuándo va a seguir lloviendo?

El fin de semana llega con jornadas frescas y cielo nublado. Para el domingo, Día de la madre, se espera un aumento de la temperatura, mientras que el lunes podrían volver las lluvias.

Después de un viernes con cielo nublado y lluvias aisladas, Mendoza tendrá un fin de semana con condiciones similares.

Para este sábado 17 de octubre se espera cielo mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sur que rotarán al noreste.

Las precipitaciones podrían llegar durante la noche, mientras que en la cordillera se mantendrán las condiciones de inestabilidad.

La temperatura máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 8°C.

Pronóstico extendido para Mendoza

Domingo 18 de octubre

El cielo seguirá mayormente nublado y se espera un leve ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste.

Hacia la noche podrían registrarse precipitaciones y se prevén nevadas en la cordillera.

La máxima será de 20°C y la mínima, de 9°C.

Lunes 19 de octubre

La semana comenzará con tiempo inestable, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y lloviznas.

Los vientos serán moderados del sector sur y la temperatura tendrá pocos cambios.

Se espera una máxima de 20°C y una mínima de 8°C, con nevadas en la cordillera.