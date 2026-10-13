Video: un carancho apareció en la cámara de Canal 9 y se robó la atención de todos

El ave se posó frente a una de las cámaras que muestran la Ciudad de Mendoza y el Acceso Este, mientras Fernando Jara daba el pronóstico. La escena generó comentarios y sorpresa en el estudio.

Una visita inesperada se robó unos segundos de la transmisión de El 9 Televida este martes por la mañana. Mientras Fernando Jara daba el pronóstico del tiempo, un ave se posó frente a una de las cámaras que muestran el Acceso Este y la Ciudad de Mendoza y llamó la atención del equipo periodístico.

Eran las 7:05 cuando el animal apareció frente al lente y quedó en primer plano durante la transmisión en vivo. La escena no pasó inadvertida en el estudio, desde donde comenzaron a comentar la presencia del visitante.

“Tenemos un oyente, el televidente que no se quiere perder tu pronóstico”, bromearon los periodistas mientras intentaban identificar de qué especie se trataba.

“¿Un chimango?”, se preguntaron, mientras otro integrante del equipo planteó que podía ser un carancho. Finalmente, destacaron lo poco habitual que resulta ver a estas aves en las imágenes de las cámaras urbanas, donde suelen aparecer palomas.

No es la primera vez que un carancho aparece en las cámaras de Mendoza

La escena recordó otra aparición registrada semanas atrás, cuando una pareja de caranchos quedó captada por una cámara ubicada en las inmediaciones de la Terminal de Mendoza.

Este tipo de imágenes muestra cómo distintas aves rapaces se adaptan a los entornos urbanos y utilizan edificios, antenas y otras estructuras elevadas para descansar, vigilar su entorno o buscar alimento.

Además de protagonizar escenas llamativas durante las transmisiones, los caranchos cumplen una función importante en el ecosistema. Su alimentación es variada: pueden consumir carroña, insectos, pequeños mamíferos, reptiles y otras aves, además de restos de alimentos.

Al alimentarse de animales muertos y residuos orgánicos, contribuyen a la limpieza natural del ambiente. También pueden ayudar a regular las poblaciones de algunas especies.

El veterinario Emiliano Canizzo explicó que, aunque suelen asociarse con otras aves rapaces, los caranchos pertenecen a la familia de los halcones. Su capacidad de adaptación les permite aprovechar los recursos disponibles en las ciudades.

Otra especie que puede observarse en el Gran Mendoza es el gavilán mixto, que también se alimenta de roedores y palomas. Ambas aves forman parte del ecosistema urbano y contribuyen al equilibrio natural.

Qué hacer si aparece un carancho

Desde el área de Biodiversidad de Mendoza recomiendan respetar a estas aves y evitar molestarlas, especialmente durante la época de nidificación, que se extiende aproximadamente entre julio y noviembre.

Ante la presencia de un ejemplar, es importante seguir algunas pautas: