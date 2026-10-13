¿En qué zonas continúa la Alerta por lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las condiciones del lunes por la noche en varios puntos. En especial en el Sur y Este de la provincia.

El Servició Meteorológico Nacional (SMN) mantiene Alertas por lluvia pero por sectores para este martes. En está ocasión, en un lugar se dará una Alerta Amarilla y en otra, una Alerta Naranja. En el resto de la provincia, no hay alerta

¿Dónde hay Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma local.

Se sentiría en:

San Martín

La Paz

Santa Rosa

¿En qué zonas se sentiría la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que el área será afectada por lluvias persistentes, de intensidad moderada a fuerte. En la totalidad del periodo bajo alerta se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de forma local.

Se sentiría en:

San Rafael

General Alvear

¿Cómo estará este martes 13-10-2026?

Este martes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, lluvias y chaparrones aislados, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 8°C

Miércoles 14-10-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 7°C

Jueves 15-10-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche, vientos de dirección variable. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°C