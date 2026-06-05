Video: la emocionante despedida al Indio Solari en Mendoza que reunió a cientos de fanáticos en Plaza Independencia

Con banderas, canciones y una multitud emocionada, los seguidores del histórico líder de Los Redondos realizaron una “misa ricotera” en pleno centro mendocino para homenajear al músico tras su fallecimiento.

La muerte de Carlos “Indio” Solari generó una profunda conmoción en todo el país y Mendoza no fue la excepción. Mientras miles de seguidores esperan conocer los detalles de la despedida pública que tendrá lugar este sábado, cientos de fanáticos mendocinos se autoconvocaron en Plaza Independencia para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Entre cánticos, abrazos y recuerdos compartidos, la denominada “misa ricotera” transformó el corazón de la Ciudad de Mendoza en un escenario cargado de emoción para despedir a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

Una multitud se reunió para homenajear al Indio Solari

Durante la tarde del viernes, seguidores de distintas edades comenzaron a llegar al principal paseo público mendocino con banderas, camisetas, pancartas y fotografías del músico.

Con el correr de las horas, el encuentro fue creciendo hasta convertirse en una verdadera celebración de la obra y el legado artístico del cantante fallecido a los 77 años.

Los asistentes cantaron algunos de los temas más emblemáticos de Los Redondos y de la etapa solista del Indio, en una jornada atravesada por la nostalgia y el agradecimiento hacia una figura que marcó a varias generaciones.

Las concentraciones espontáneas no se limitaron a Mendoza. En distintos puntos del país comenzaron a realizarse encuentros similares para recordar al músico.

Uno de los más convocantes tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde miles de seguidores se reunieron para compartir canciones, historias y muestras de afecto hacia el artista que se convirtió en un símbolo de la cultura popular argentina. Las denominadas “misas ricoteras” volvieron a demostrar la dimensión del fenómeno que generó Solari durante más de cuatro décadas de trayectoria.

Cómo será la despedida pública del Indio Solari

A través de las redes oficiales del artista, la familia confirmó que este sábado 6 de junio se realizará un homenaje abierto para que sus seguidores puedan darle el último adiós.

Sin embargo, todavía restan definirse algunos aspectos organizativos relacionados con el lugar y la logística del evento. Desde el entorno del músico explicaron que primero se priorizará el proceso íntimo de despedida familiar y la finalización de los trámites judiciales vinculados a su fallecimiento.

En las últimas horas, también se confirmó que el Congreso de la Nación no será utilizado para realizar el velatorio público.

La decisión fue comunicada por las autoridades legislativas luego de evaluar cuestiones de infraestructura, capacidad operativa y seguridad ante la enorme cantidad de personas que podría movilizar la despedida del cantante.