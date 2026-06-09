Video: brutal incendio en Puente de Inca “perdimos todo”

La comunidad que vive en Puente de Inca está desolada porque un incendio destruyó un local y la mitad de otro. La dueña aclara que las llamas se originaron de manera intencional.

Un feroz incendio se registró durante la madrugada de este martes en Puente del Inca. Afectó a varios locales comerciales en la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 00:10 sobre Ruta 7, frente al Destacamento Militar, y demandó un importante operativo de emergencia.

De acuerdo con la información policial, el fuego comenzó en un local de artesanías y rápidamente se propagó hacia comercios linderos, generando importantes daños materiales.

Tras un llamado al 911, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de Bomberos de Cuartel Central, Bomberos Voluntarios, personal policial y efectivos de Gendarmería Nacional, quienes trabajaron intensamente en tareas de extinción y enfriamiento para evitar que las llamas se extendieran.

Como consecuencia del siniestro, un local de artesanías quedó completamente destruido. Además, una cafetería sufrió daños parciales, mientras que otro comercio registró afectaciones menores.

La dueña del local que se incendió por completo señaló que las pérdidas fueron totales y que estiman que supera los $40 millones. Señaló, además, que si no fuese por la rápida acción de los vecinos “todo Inca hubiese quedado ardido”.

“Fue intencional”

La mujer que sufrió la pérdida total de su local señaló que el incendio “fue intencional”, lo hicieron con nafta y dice conocer a los responsables, con quienes mantiene un conflicto de larga data debido a la usurpación de un local familiar que pudo recuperar.

La damnificada pidió a la fiscal que actúe de oficio e inicie la investigación urgente “porque las familias necesitamos tranquilidad”. La mujer señaló que la Policía le indicó que debía trasladarse hasta Luján (a más de 100 kilómetros) para realizar la denuncia y recién ahí podía comenzar la investigación, situación que no puede hacer ya que perdería mucho tiempo y ahora su principal preocupación es tratar de recuperar algo.

“Estamos destruidos”

La propietaria del local de artesanías aclaró que este incendio los deja destruidos “a días de comenzar la temporada” y señaló que necesitan más presencia policial en la zona. La mujer estima que las pérdidas superan los $40 millones y se preguntó “¿quién se recupera de algo así?”.

La mujer aclaró que necesitan más presencia policial en la zona. “Nos han estado robando desde hace semanas. Necesitamos que se acuerden de nosotros”, concluyó.