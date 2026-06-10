Vacaciones de invierno en Mendoza: cuánto sale pasar el día en la nieve o tirarse en trineo

Las primeras nevadas anticiparon el espíritu invernal en Mendoza y los centros de nieve ya dieron a conocer sus tarifas y fechas estimadas de apertura. ¿Cuánto cuesta disfrutar de la temporada 2026 en Las Leñas y Los Puquios, y qué servicios incluyen?

Cada vez falta menos para que comiencen las vacaciones de invierno y las expectativas son altas luego de la última nevada que sorprendió a todos en Mendoza a pocos días de empezar el mes de junio. Es por eso que tanto el Parque de Nieve Los Puquios como el Centro de Esquí Las Leñas comunicaron cuándo abrirán la temporada 2026 y cuánto saldrá hacer las diferentes actividades que ofrecen para disfrutar de la nieve.

El frío se hizo sentir en Mendoza y las intensas nevadas llenaron de expectativas a los centros de nieve de la provincia. Por un lado, Los Puquios anunció que comenzará con la temporada este viernes 16 de junio con una oferta especial para los mendocinos. Por otro lado, desde Las Leñas indicaron que la fecha estimada de apertura será el 19 de junio, aunque depende de las condiciones.

Los Puquios abre la temporada: cuánto sale tirarse en trineo o pasar un día en la nieve

Las recientes precipitaciones en la cordillera han generado altas expectativas para la temporada invernal 2026. Con pronósticos favorables, Los Puquios ya está recibiendo numerosas consultas de quienes planean visitar el parque, tanto por un día como para vacaciones de invierno. Desde el centro comunicaron que abrirán sus puertas este viernes 12 de junio.

Mendoza: cuánto sale tirarse en trineo y esquiar en Los Puquios en 2026

Los Puquios anunció su tarifario para la temporada de invierno que comenzaría el 12 de junio. La temporada baja se extenderá hasta el 3 de julio, mientras que la temporada alta será del 4 de julio al 2 de agosto. El parque abrirá de 10:30 a 17:30 todos los días.

Por la apertura, desde el centro de nieve anunciaron una oferta especial desde el 12 al 15 de junio. El pase diario saldrá $40.000 por persona e incluye el acceso, uso del estadio de trineos, utilización de los medios de elevación de magic carpet y playa de estacionamiento.

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Luego de pasada esa fecha la entrada general saldrá un poco más cara e incluye acceso ilimitado a todos los medios de elevación, pistas de esquí y snowboard, la pista de trineos, baños, terraza con vista panorámica, servicio de enfermería, patio de comidas y zona de picnic.

Temporada baja: $50.000

Temporada alta: $70.000

Personas con discapacidad: sin cargo

Alquiler de Equipos

Equipo completo de esquí o snowboard: $40.000.

Botas: $25.000.

Guantes: $10.000.

Trineos: Entre $10.000 y $15.000, dependiendo de si es básico o pro.

Vacaciones de invierno 2026: cuándo abre la temporada para esquiar en Las Leñas y cuánto sale

Desde Las Leñas ya están preparando la temporada 2026. Se trata de uno de los centros de Esquí más importantes de Mendoza y del país, ya que año tras año atrae a muchos turistas y amantes de los deportes de invierno.

Este año los pases de esquí sufrieron un aumento comparándolos con la temporada anterior. Según informaron desde las instalaciones ubicadas en Malargüe, la fecha estimada de apertura estaría prevista para el 19 de junio, siempre y cuando se den las condiciones necesarias.

Este 2026, un ticket diario para un mayor en temporada alta tendrá un costo de $180.000. El ticket más económico se podrá conseguir en temporada baja a un valor de $122.400, mientras que para los menores se podrá acceder por $98.00 en temporada baja y $144.000 en temporada alta.

Se considera menor desde los 6 a los 11 años, mientras que adulto desde los 12 a los 69 años. Mientras que los Pases para Categorías Infantil (3 a 5 años) y Senior (más de 69 años) son gratis.