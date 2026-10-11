Un adolescente está grave tras ser atropellado en Las Heras: el conductor ebrio huyó y los vecinos lo retuvieron

Un adolescente fue trasladado al Hospital Carrillo con un traumatismo craneoencefálico grave tras ser atropellado en Las Heras. El automovilista escapó, pero fue localizado horas después.

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por un auto en Las Heras. El conductor escapó después del impacto, pero horas más tarde fue localizado por la Policía. El test de alcoholemia arrojó 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre.

El accidente ocurrió este sábado a las 22.35 horas en la intersección de Huella Bajada Blanca y Paso Hondo.

Según fuentes policiales, el joven cruzaba la calle después de jugar al fútbol cuando fue embestido por un Renault Clio que circulaba de este a oeste.

Tras el choque, el automovilista se dio a la fuga. En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió al adolescente y diagnosticó un traumatismo craneoencefálico grave. Debido a la gravedad de las lesiones, dispuso su traslado al Hospital Carrillo.

Cerca de las 00.15 horas, la Policía recibió un nuevo llamado que alertaba sobre la presencia de vecinos que habían retenido al vehículo involucrado en el accidente.

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de un Renault Clio conducido por un hombre de 40 años, identificado como J. R. C., quien presentaba aparentes signos de ebriedad.

Personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó 2,21 gramos por litro de sangre.

El conductor quedó a disposición de las autoridades y el vehículo fue secuestrado.