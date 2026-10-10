Mendoza: un motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto en el Acceso Sur

Un motociclista resultó con lesiones graves luego de chocar contra un auto en la intersección de calle Quintana y el lateral este del Acceso Sur, en Mendoza. Fue trasladado al Hospital Central con graves lesiones.

Un motociclista sufrió graves lesiones este sábado al mediodía tras chocar con un automóvil en la intersección de calle Quintana y el lateral este del Acceso Sur, en Mendoza.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 12.15 horas.

Según el reporte policial, el hombre circulaba en una moto Suzuki AX100 por calle Quintana, de este a oeste, cuando, por causas que se investigan, colisionó con un Fiat Cronos que avanzaba de sur a norte.

A raíz del impacto, el conductor de la moto salió despedido y recibió asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El personal médico diagnosticó politraumatismos graves y lo trasladó al Hospital Central.

En el centro asistencial, los profesionales constataron que el motociclista había sufrido una fractura de fémur izquierdo.

Por su parte, la conductora del Fiat Cronos fue sometida a un control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.