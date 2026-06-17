Se robaron los cables de señalización de las obras en el Acceso Este

Los delincuentes actuaron a menos de 24 horas del inicio de los cortes por las obras en Maipú. El robo dejó sin iluminación parte de la señalización de los desvíos y provocó incidentes en una de las zonas más transitadas de Mendoza.

Las obras de reconstrucción sobre el Acceso Este sumaron un nuevo inconveniente que encendió las alarmas. A menos de un día de haberse implementado los desvíos obligatorios por los trabajos viales, delincuentes robaron los cables que alimentaban las señales lumínicas instaladas para guiar a los conductores durante la noche.

El hecho ocurrió en el sector intervenido a la altura de calle Serpa, en Maipú, donde personal de la empresa constructora debió trabajar de urgencia para restablecer el sistema y evitar mayores riesgos para quienes circulaban por la zona.

El robo dejó a oscuras los desvíos del Acceso Este

Según explicaron desde la empresa encargada de la obra, los delincuentes sustrajeron parte del cableado que alimentaba las luces LED y balizas utilizadas para indicar los cambios de carril y el ingreso a las colectoras.

La situación se volvió especialmente peligrosa debido a que el sector presenta poca iluminación natural durante la noche y la señalización lumínica cumple un rol fundamental para advertir a los automovilistas sobre los cortes y desvíos vigentes.

Como consecuencia, varios conductores no advirtieron correctamente el cambio de circulación y terminaron impactando contra conos y elementos de seguridad instalados en la calzada.

“Estamos restituyendo toda la señalización porque fue dañada y necesitamos garantizar la seguridad vial”, señalaron desde la empresa mientras realizaban las reparaciones durante la noche.

Un detenido y preocupación por nuevos robos

Desde la constructora indicaron que cuentan con personal de vigilancia permanente, aunque reconocieron que la extensión de la obra dificulta el control total del área.

De acuerdo con lo informado, uno de los sospechosos fue interceptado por efectivos policiales, mientras que otro logró escapar.

La preocupación ahora pasa por evitar que hechos similares vuelvan a repetirse, ya que el robo de estos elementos no solo genera pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo a miles de personas que transitan diariamente por el corredor.

Por ese motivo, no descartan reforzar la seguridad con más vigilancia privada y colaboración policial durante las noches.

Dónde están los cortes en el Acceso Este

Actualmente, los trabajos se desarrollan en dos sectores clave de la Ruta Provincial 22, más conocida como Acceso Este. En sentido hacia el Este provincial, permanece cerrada la calzada sur entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes, por lo que todo el tránsito debe circular por la colectora sur.

Por otra parte, también se encuentra interrumpida la circulación en la calzada norte, rumbo hacia Ciudad, entre los puentes de Lamadrid y Las Margaritas, con desvío obligatorio hacia la colectora norte.

Cuánto tiempo durarán las obras

Las tareas forman parte de un plan integral de recuperación de una de las arterias más importantes del Gran Mendoza. Según el cronograma oficial, los trabajos sobre la calzada sur tendrán una duración aproximada de 90 días, mientras que las intervenciones sobre la calzada norte demandarán cerca de 45 días.

Por eso, las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar la cartelería y prever mayores tiempos de viaje, especialmente durante los horarios de mayor tránsito.