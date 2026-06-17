Cortes totales en el Acceso Este: dónde está más complicado el tránsito

Las obras de reconstrucción en uno de los principales ingresos al Gran Mendoza ya generan complicaciones. En pocos minutos se formaron extensas filas de vehículos y recomiendan evitar la zona o salir con más tiempo.

Los primeros cortes totales en el Acceso Este comenzaron este martes al mediodía y rápidamente provocaron importantes demoras en el tránsito. La medida forma parte de las obras de reconstrucción de la calzada que se ejecutan en Maipú y afecta a miles de automovilistas que utilizan diariamente esta vía para trasladarse entre el Gran Mendoza y el Este provincial.

Apenas iniciadas las restricciones, comenzaron a registrarse extensas filas de vehículos sobre las colectoras habilitadas como desvío, generando congestionamientos en uno de los corredores más transitados de la provincia.

Dónde están los cortes en el Acceso Este

Uno de los sectores intervenidos se encuentra sobre la calzada sur, en sentido hacia el Este provincial. Allí quedó interrumpida la circulación entre los puentes de calle Serpa y Cervantes, obligando a todos los vehículos a desviarse por la colectora sur.

En tanto, también está previsto el cierre de la calzada norte, en dirección hacia Ciudad, en el tramo comprendido entre los puentes de Lamadrid y Las Margaritas. Los conductores que circulen en ese sentido deberán utilizar la colectora norte.

Acceso Este: las obras durarán varios meses

Los trabajos forman parte de un plan de recuperación integral de la Ruta Provincial 22, conocida históricamente como Acceso Este.

De acuerdo con el cronograma oficial, las tareas sobre la calzada sur demandarán aproximadamente 90 días, mientras que las intervenciones sobre la calzada norte tendrán una duración estimada de 45 días.

Esto implica que los desvíos y las complicaciones viales continuarán durante buena parte del invierno, especialmente en horarios de alta circulación.

Filas, demoras y maniobras peligrosas

Uno de los principales inconvenientes detectados durante las primeras horas del operativo fue la acumulación de vehículos en las colectoras, donde muchos conductores intentaron buscar caminos alternativos para evitar la congestión.

Además, algunos automovilistas realizaron maniobras indebidas para regresar hacia el oeste y escapar del embotellamiento, una práctica que las autoridades advirtieron que puede resultar peligrosa debido a los cambios implementados en el sentido de circulación de algunos sectores.

La situación fue especialmente compleja en las inmediaciones de calle Serpa, donde se concentró gran parte del tránsito proveniente del Gran Mendoza con destino a Fray Luis Beltrán, San Martín y otros departamentos del Este.