“Se fue y nos dejó con este dolor” dijo el hermano del joven muerto en Santa Rosa por la tormenta y pidió ayuda para sepultar el cuerpo

Leandro Castro, de 23 años, murió este jueves aplastado por un árbol que se cayó como consecuencia de la feroz tormenta. Tenía una hija de 1 año.

La feroz tormenta que cayó durante la tarde de este jueves en el departamento mendocino de Santa Rosa hizo estragos. La pérdida más lamentable fue la vida de un joven de 23 años, identificado como Leandro Castro. El trágico hecho ocurrió pasadas las 19, cuando la víctima intentó guardar el auto en su casa ubicada en calle Benegas, un Volskwagen Passat azul. El hombre salió para intentar poner en resguardo el auto y, al intentar estacionar, debido a los fuertes vientos, un árbol se cayó y lo aplastó.

Su familia pide ayuda para poder sepultar el cuerpo. “No tenía que pasar lo que pasó“, dijo Emiliano y contó que les quedó la casa destruida y los animales muertos. “Quedamos en la calle“, agregó.

“Lo que haya que se pueda recolectar, bienvenido sea“, dijo Emiliano y contó que el costo del sepelio es de $1.800.000

Otro de los hermanos de Leandro contó: “Estuve con él hasta el último momento, traté hacer lo posible para sacarlo. Esto no se puede… he perdido a mi hermano“. Y dijo que cuando empezó a caer granizo salieron a guardar todo y ahora se arrepienten. “Digo, ¿por qué no lo dejamos? si es solo una cosa material, pero la vida de él no. Se fue y nos dejó con este dolor”.

“Traté de mover el árbol, quería sacarlo, pero no pude, se me estaba muriendo delante mío“, agregó.

Leandro era papá de una nena de 1 año y 5 meses. “Va a ser una vida muy injusta para ella, pero nunca la vamos a dejar sola“, dijo su tío.

¿Cómo ayudar?

Se puede colaborar al alias Emiliano. 1999. (con el punto final)