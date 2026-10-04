Salud animal en Mendoza: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota en octubre

La Ciudad de Mendoza ofrece durante octubre castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas veterinarias gratuitas. Algunos servicios requieren turno previo.

Durante octubre, los vecinos de la Ciudad de Mendoza podrán acceder a distintos servicios veterinarios gratuitos para sus mascotas, entre ellos castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas clínicas básicas.

La atención se concentrará en dos puntos: el Centro Veterinario La Favorita y el Móvil Veterinario, que funcionará en el Gimnasio Municipal N.º 4 del Barrio San Martín.

La modalidad de atención cambia según el servicio. En el caso de las castraciones, es necesario sacar turno previamente, mientras que para recibir la vacuna antirrábica o desparasitar a las mascotas no hace falta reservar.

Centro Veterinario La Favorita

El centro funciona en Avenida Libertador s/n, de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 horas.

Para las castraciones, los turnos se solicitan exclusivamente a través de la línea 147. La persona que obtuvo el turno deberá presentarse con la documentación que coincida con los datos registrados en el sistema.

La vacunación antirrábica y la desparasitación se realizan sin turno previo, por demanda espontánea, durante los días y horarios de atención.

En tanto, las consultas veterinarias básicas se realizan los martes, miércoles y jueves durante la mañana.

Móvil Veterinario

El Móvil Veterinario atenderá los martes y miércoles, con presentación a las 14 horas en el Gimnasio Municipal N.º 4, ubicado en el Barrio San Martín.

Para acceder a una castración, también es necesario solicitar turno previamente a través del 147. En este caso, además, se debe presentar el DNI que acredite domicilio en la Ciudad de Mendoza y la mascota deberá concurrir acompañada por el titular del turno.

Las vacunas antirrábicas y las desparasitaciones se aplicarán sin turno, por orden de llegada.

A diferencia del Centro Veterinario La Favorita, el móvil no realiza consultas clínicas.

Qué mascotas no pueden ser castradas

Desde el equipo veterinario señalaron que existen algunas restricciones para las intervenciones quirúrgicas. Por criterios médicos, no se realizan castraciones a perros y gatos braquicéfalos ni a determinadas razas miniatura, debido a los riesgos asociados a la cirugía y la anestesia.

Entre las razas mencionadas se encuentran Bulldog francés e inglés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Bóxer, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Shar Pei y Chihuahua. También se incluyen gatos Persa e Himalayo, además de cruzas con características similares.

De todos modos, tener turno no garantiza que la cirugía pueda realizarse. El animal será revisado previamente por el equipo veterinario, que determinará en el lugar si reúne las condiciones clínicas necesarias para ser intervenido.