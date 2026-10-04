Cronograma de La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $15000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 5 al 10 de octubre

Lunes 5

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Remedios de Escalada. A las 10.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.30.

Las Catitas. Catitas Viejas., Frente a Club Auxilium. A las 11.

General Alvear

Bowen. Calles 19 y C. A las 9.

Bowen. Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.

Alvear Oeste. Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Caminos del Sol. Intersección calles internas del barrio a 100 m de Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.30.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 14.30.

Nueva California. Unión Vecinal. Molinari y Santa Marina. A las 15.30.

Las Heras

El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.30.

El Plumerillo. Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.

Panquehua. Gutiérrez y Catamarca. Merendero Daniela. A las 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. A las 12.

La Estacada. Club Pucará. Ruta 40. A las 12.30.

Martes 6

Guaymallén

Puente de Hierro. Severo del Castillo 11167. Escuela de boxeo Esparta Box. A las 9.

Los Corralitos. 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 11.

Capilla del Rosario. Barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana. H. A las 10.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Río Juramento 2574. A las 14.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Buenos Aires. A las 9.30.

Colonia Bombal. Barrio Obreros Rurales. Manzana. A. Lote. 16. Espacio Verde. A las 10.

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 11.30.

Colonia Bombal. Saavedra. Espacio Verde. A las 12.30.

Luján

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. A las 11.

San Rafael

Las Paredes. Paraje. El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. A las 9.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Tupungato

San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 10.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 11.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.30.

Las Chacritas. Comunidad. A las 11.40.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.50.

Miércoles 7

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio Joaquín Lavado. Marciano Cantero y Elena De Roffo. A las 9.

San Carlos

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 9.30.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 10.30.

La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.

Luján

Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11.

Tupungato

Villa Bastías. Barrio Arcoiris. A las 11.

San Martín

Alto Salvador. Barrera. Frente a Transformador. A las 9.

Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.

Alto Salvador. Barrio López. Plaza. A las 11.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Chavanne. 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.

San Francisco del Monte. Barrio 25 de Septiembre. Plaza. Dolores Prats y Miguel Azcuénaga. A las 11.

Nueva Ciudad. Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 13.

General Alvear

Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. José Ramón García. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Las Heras

El Plumerillo. Barrio Democracia. Iglesia. A las 9.30.

El Plumerillo. CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30.

Panquehua. Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Guiñazú y Pública. A las 10.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

Jueves 8

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche. Barrio Urundel. Los Renos s/n. A las 10.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Centro de Salud. A las 10.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Integración. SUM. A las 10.

Lavalle

Jocolí. Barrio Santa Rita. A las 10.

Jocolí. Barrio Cooperativa Jocolí. A las 10.30.

Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11.30.

San Rafael

Las Paredes. Paraje. El Toledano. Merendero. A las 9.

Viernes 9

Las Heras

El Resguardo. Barrio Belgrano. Centro Cultural URGA. A las 9.30.

El Resguardo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 10.30.

El Plumerillo. Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Lavalle

Tres de Mayo. El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 10.

Tres de Mayo. Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 11.

Tres de Mayo. Barrio Aconcagua. A las 11.30.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 12.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 12.30.

Tres de Mayo. Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 13.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

San Martín

El Ramblón. Las Violetas. Callejón González. A las 9.

El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.

El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. A la 8.30.

Ciudad. Barrio Virgen de los Vientos. SUM. A las 10.30.

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo. Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

Gutierrez. Caseros y Ameghino. A las 12.15.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 10

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 9.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 9.45.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 10.30.

Santa María de Oro. CIC. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2