Rescate en Potrerillos: encontraron un gato montés herido y lo trasladaron al Ecoparque

El ejemplar presentaba signos de dolor y lesiones compatibles con un posible atropellamiento. Fue asistido por la Policía Rural y quedó bajo cuidado veterinario.

Un gato montés fue rescatado este viernes en Potrerillos luego de ser encontrado herido en inmediaciones de un complejo de la zona. El animal presentaba signos de dolor y un marcado estado de estrés, por lo que fue trasladado para recibir atención veterinaria.

De acuerdo con la información aportada, el ejemplar tenía lesiones compatibles con un posible atropellamiento, aunque al momento del hallazgo no presentaba sangrado visible.

Tras encontrarlo, lo llevaron hasta la Comisaría 53, donde se dio intervención a la Policía Rural. Efectivos de esa unidad acudieron al lugar y coordinaron el traslado del animal siguiendo las indicaciones de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza.

El gato montés fue llevado finalmente al Ecoparque, donde quedó bajo cuidado especializado.

En ese lugar será sometido a una revisión veterinaria para determinar el alcance de las lesiones y establecer cómo continuará su recuperación.