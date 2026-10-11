Reabre el Paso Cristo Redentor: desde qué hora y quiénes pueden pasar

Tras el cierre por el temporal de nieve, las autoridades de Argentina y Chile actualizaron las condiciones para circular por el corredor internacional.

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse este domingo 11 de octubre a las 10 horas para todo tipo de vehículos, según informó la coordinación argentina del complejo fronterizo.

La previsión es mantener el tránsito durante las 24 horas, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que podrían disponer interrupciones transitorias si las condiciones climáticas afectan la seguridad vial.

Antes de viajar, se recomienda consultar el estado actualizado del corredor en la página oficial de Centros de Frontera.