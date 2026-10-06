Poder Judicial de Mendoza: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y cuánto se cobra por uno de los 340 puestos

La convocatoria de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ofrece 340 vacantes para personal administrativo. El sueldo inicial ronda los $960.000 y la jornada laboral es de seis horas. Quiénes pueden anotarse, cuáles son los requisitos y cómo hacer la inscripción paso por paso.

El concurso para ingresar al Poder Judicial de Mendoza generó un fuerte interés entre quienes buscan una oportunidad laboral. En las primeras 24 horas, más de 15.000 personas ya se habían inscripto para competir por alguno de los 340 puestos disponibles. La convocatoria está dirigida a personas con secundario o polimodal completo y contempla cargos administrativos con una jornada laboral de seis horas diarias. El sueldo inicial para la categoría es de aproximadamente $960.000 mensuales.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse en el Poder Judicial de Mendoza

La inscripción al concurso del Poder Judicial de Mendoza comenzó el lunes 5 de octubre a las 10 y permanecerá abierta hasta el viernes 9 de octubre a las 23.59. El trámite debe realizarse de manera virtual a través del sitio oficial habilitado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Para completar la inscripción, los postulantes deberán contar con:

Una cuenta de usuario en Mi Argentina .

. Una dirección de correo electrónico de Gmail , que será utilizada durante las distintas etapas.

, que será utilizada durante las distintas etapas. La documentación requerida por el reglamento del concurso.

Paso a paso: cómo inscribirse para trabajar en el Poder Judicial de Mendoza

Ingresar al portal oficial del Poder Judicial de Mendoza. Seleccionar la pestaña Ciudadanía → Concurso. Completar el formulario digital con datos personales, CUIL y correo Gmail. Validar la información con la cuenta en Mi Argentina. Adjuntar documentación obligatoria: DNI, título secundario y certificado único de discapacidad (si corresponde). Confirmar la inscripción antes del cierre del plazo. Esperar la publicación de las fechas de evaluaciones de conocimiento y exámenes psicofísicos.

Podés inscribirte acá: Concurso del Poder Judicial de Mendoza

Cuánto cobra un empleado que ingresa al Poder Judicial

Uno de los datos que más interés generó entre quienes evalúan presentarse al concurso es la remuneración. Los cargos corresponden a la categoría de Oficial de Tercera, Clase 13, dentro del escalafón técnico y administrativo.

El salario inicial es de aproximadamente $960.000 mensuales, sin contemplar adicionales personales, según los valores correspondientes a septiembre de 2026. La jornada laboral será de seis horas diarias, con dos franjas posibles: de 7.30 a 13.30 o de 14 a 20.

El horario y la dependencia en la que trabajará cada persona serán determinados por la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con las necesidades del Poder Judicial.

Las vacantes se distribuirán entre las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza.

Circunscripción Departamentos Vacantes Primera Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz 200 Segunda San Rafael, General Alvear y Malargüe 90 Tercera San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia 30 Cuarta Tunuyán, Tupungato y San Carlos 20 Total Toda la provincia 340

La Primera Circunscripción Judicial concentra la mayor cantidad de vacantes, con 200 puestos. En tanto, la Segunda Circunscripción tendrá 90 cargos, la Tercera 30 y la Cuarta 20.

Poder Judicial de Mendoza: cuáles son los requisitos para anotarse

Para participar del concurso es necesario cumplir con las condiciones establecidas por la convocatoria. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener 18 años cumplidos .

. Ser argentino o residente permanente .

. Contar con secundario o polimodal completo .

. Tener, al momento del ingreso, un domicilio ubicado a menos de 100 kilómetros de la sede laboral correspondiente.

correspondiente. Aprobar las distintas instancias eliminatorias.

Superar los exámenes médicos y psicológicos.

Las personas con discapacidad también pueden participar y deberán acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) completo y vigente, emitido por el organismo oficial correspondiente.

Cómo es el concurso para ingresar al Poder Judicial

La inscripción es solamente el primer paso. Los postulantes deberán superar diferentes evaluaciones eliminatorias para avanzar en el proceso de selección. El concurso contempla instancias virtuales y presenciales, además de una evaluación psicofísica para quienes avancen de acuerdo con el orden de mérito y los cupos disponibles.

Primera etapa: dos evaluaciones virtuales

La primera instancia estará integrada por dos jornadas virtuales obligatorias y eliminatorias. En cada jornada, los participantes deberán visualizar un video institucional y jurídico de aproximadamente 30 a 40 minutos.

Después tendrán que responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple. Para superar cada jornada será necesario obtener al menos 15 respuestas correctas, equivalente al 75% de la evaluación.

Segunda etapa: comprensión lectora

Quienes superen las evaluaciones virtuales pasarán a un examen presencial de comprensión lectora. La prueba tendrá 10 preguntas de opción múltiple relacionadas con un texto elaborado por el Centro de Capacitación “Manuel A. Sáenz”. Para avanzar será necesario alcanzar el puntaje mínimo establecido por la convocatoria.

Tercera etapa: conocimientos específicos

La siguiente instancia será un examen presencial de conocimientos específicos. Tendrá 50 preguntas de opción múltiple vinculadas con contenidos institucionales y jurídicos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial.

La evaluación tendrá un máximo de 100 puntos y será necesario alcanzar 70 puntos, equivalentes a 35 respuestas correctas. Las pruebas presenciales serán corregidas mediante un sistema automatizado y bajo condiciones de anonimato.

Los postulantes que superen las etapas eliminatorias pasarán a integrar el orden de mérito. A partir de ese listado se avanzará con la convocatoria a los exámenes psicofísicos, de acuerdo con el orden de mérito, las vacantes disponibles y las necesidades de cada circunscripción.

La evaluación psicológica determinará la aptitud laboral, mientras que el examen médico incluirá distintos estudios clínicos.

Por eso, aprobar las evaluaciones no garantiza automáticamente el ingreso. La incorporación dependerá del orden de mérito y de los cupos disponibles. Los postulantes serán convocados de acuerdo con el orden de mérito y las vacantes disponibles.

Más de 15.000 personas ya se inscribieron

La convocatoria generó una importante cantidad de postulaciones desde sus primeras horas. Según los registros difundidos por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en las primeras 24 horas se habían registrado 15.441 inscripciones.

Como antecedente, en el concurso anterior se habían registrado alrededor de 50.000 inscriptos, aunque cerca de 19.000 personas finalmente se presentaron a rendir la primera evaluación.

Cuándo se conocerán los resultados

Una vez finalizado el período de inscripción, la nómina de postulantes será confeccionada y publicada dentro del plazo establecido por la convocatoria.

Las comunicaciones relacionadas con las distintas etapas, fechas y horarios serán realizadas a través de los canales oficiales del concurso y mediante el correo electrónico declarado por cada participante.

El orden de mérito tendrá una vigencia de dos años desde la publicación del primer listado de ingresantes, con posibilidad de una extensión por un año adicional mediante resolución de la Sala Administrativa.